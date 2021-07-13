Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, відповідаючи на запитання журналістів про відставку Арсена Авакова, припустив, чим міністр може займатися після цього.

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Аваков може залишитися в команді

Арахамія зазначив, що у відставці Авакова немає нічого революційного.

Можливо, він буде ще в команді в іншому амплуа,

– заявив глава "слуг народу".

Водночас він додав, що на посаду прем'єр-міністра кандидатуру Авакова не розглядають.

Відставка Авакова: що передувало

Арсен Аваков 13 липня написав заяву про відставку з посади глави МВС.

У кріслі міністра він пробув понад 7 років: його призначили ще в лютому 2014 року.

Влітку 2020 року українці виходили на протести, висловлюючи своє невдоволення роботою очільника МВС та провалами його команди у розслідуванні резонансних справ.

У червні 2021 року про відставку Авакова знову заговорили. ЗМІ повідомили, що у "Слузі народу" планують звільнити міністра у вересні 2021 року.

Згодом в Офісі Президента спростували цю інформацію, назвавши її "традиційною політичною забавою".



Провали Авакова на посаді / Інфографіка 24 каналу