Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, отвечая на вопрос журналистов об отставке Арсена Авакова, предположил, чем министр может заниматься после этого.

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Аваков может остаться в команде

Арахамия отметил, что в отставке Авакова нет ничего революционного.

Возможно, он будет еще в команде в другом амплуа,

– добавил глава "слуг народа".

Отставка Авакова: что предшествовало

Арсен Аваков 13 июля написал заявление об отставке с поста главы МВД.

В кресле министра он пробыл более 7 лет: его назначили еще в феврале 2014 года.

Летом 2020 года украинцы выходили на протесты, выражая свое недовольство работой главы МВД и неудачами его команды в расследовании резонансных дел.

В июне 2021 года об отставке Авакова вновь заговорили. СМИ сообщили, что в "Слуге народа" планируют уволить министра в сентябре 2021 года.

Впоследствии в Офисе президента опровергли эту информацию, назвав ее "традиционной политической забавой".



Провалы Авакова в должности / инфографика 24 канала