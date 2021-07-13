Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, отвечая на вопрос журналистов об отставке Арсена Авакова, предположил, чем министр может заниматься после этого.
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Аваков может остаться в команде
Арахамия отметил, что в отставке Авакова нет ничего революционного.
Возможно, он будет еще в команде в другом амплуа,
– добавил глава "слуг народа".
Отставка Авакова: что предшествовало
- Арсен Аваков 13 июля написал заявление об отставке с поста главы МВД.
- В кресле министра он пробыл более 7 лет: его назначили еще в феврале 2014 года.
- Летом 2020 года украинцы выходили на протесты, выражая свое недовольство работой главы МВД и неудачами его команды в расследовании резонансных дел.
- В июне 2021 года об отставке Авакова вновь заговорили. СМИ сообщили, что в "Слуге народа" планируют уволить министра в сентябре 2021 года.
- Впоследствии в Офисе президента опровергли эту информацию, назвав ее "традиционной политической забавой".