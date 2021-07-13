Об этом Арахамия заявил во время общения с журналистами. Мероприятие состоялось после заседания фракции "Слуга народа" вечером 13 июля.
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Отставка Авакова: что об этом заявил Арахамия
Как отметил нардеп, такой шаг со стороны главы МВД не был для него сюрпризом. Более того, он о заявлении об отставке Авакова знал чуть раньше, чем общественность.
Я не знаю, с чем конкретно это связано. Это он сам писал заявление. Какие основания? У него по собственному желанию – одно основание,
– отметил Арахамия.
Относительно того, доволен ли работой МВД, один из руководителей "слуг народа" отметил, что это ведомство является очень большим. Ведь туда входят и Нацгвардия, и пограничники, и ГСЧС.
"Поэтому мне трудно ответить на этот вопрос с точки зрения комплексности. Но я буду поддерживать Монастырского, чтобы он реформировал МВД. Он будет вести собственную кадровую политику. В целом мы будем ему помогать", – констатировал Арахамия.
Парламентарий добавил, что Монастырского должны поддержать примерно 300 человек в Раде.
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Смотрите видео комментария Арахамии об отставке Авакова
Отставка Арсена Авакова: коротко о главном
- Аваков возглавил МВД 22 февраля 2014 года. До сих пор он побывал не только в командах 4 премьеров, а и под руководством 2 президентов.
- 13 июля Аваков подал заявление об увольнении. Сначала об этом сообщил ряд СМИ, а затем МВД обнародовало и сам документ.
- По словам нардепки от "Слуги народа" Ирины Верещук, заявление об отставке Авакова мог предложить написать лично президент Украины Владимир Зеленский.
- Вслед за Аваковым о желании уйти заявил и его заместитель – Зорян Шкиряк.
- Голосование в ВР за отставку Авакова должно состояться в четверг, 15 июля. Зато назначение Дениса Монастырского нардепы будут рассматривать на следующий день – 16 июля.
- Касательно будущего Авакова, по словам Арахамии, он останется в команде. Однако уже в другом амплуа.
Какими скандалами отметился Аваков в должности главы МВД / Инфографика 24 канала