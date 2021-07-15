З цього приводу 15 липня "слуги" провели засідання. За підсумками, підтримати кандидатуру нардепа готові понад 226 членів монобільшості.

До теми Шмигаль вніс подання на призначення Монастирського главою МВС

Кравчук зауважила, що наразі не може сказати точну цифру тих, хто підписався за призначення Монастирського очільником МВС. Втім, за її словами, мовиться про більше ніж 226 членів фракції.

Вона також відзначила, що не бачила жодного члена фракції, який би утримався. Політикиня пояснила, згідно з законодавчою процедурою, "Слуга народу" мала провести засідання, щоб зібрати підписи для висунення кандидатури на певну посаду.

Згодом ці підписи буде подано прем'єр-міністру Денису Шмигалю. Саме очільник уряду і вносить до парламенту відповідне подання.

Зверніть увагу! У президентській партії позитивно оцінюють Дениса Монастирського, називаючи неімпульсивним. Ірина Верещук зазначила, що знає його як відповідальну і виважену людину, яка спочатку думає, а потім робить.

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