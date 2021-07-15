На посаді міністра Аваков пробув понад 7 років. Заяву про відставку політик написав 13 липня.

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Рада підтримала відставку Авакова

Парламентарі на засіданні 15 липня вирішили задовольнити бажання Авакова та підтримали його відставку більшістю голосів. Проти цього були лише 7 нардепів, утрималися – 17.



Результати голосування за відставку Авакова / Скриншот з відео



Голосування за фракціями / Скриншот з відео

Після голосування спікер Ради Дмитро Разумков подякував вже колишньому міністру за виконану роботу.

Відставка Авакова: головне

Аваков очолив МВС ще взимку 2014 році. За час його перебування на посаді в Україні спалахнула низка скандалів, пов'язаних з силовиками.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що Аваков за власним бажанням написав заяву про відставку. Окрім того, політик припустив: Аваков може залишитися у команді, однак в іншому амплуа.

Володимир Зеленський вже запропонував на посаду глави МВС Дениса Монастирського – очільника комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Антон Геращенко – заступник Авакова – заявив, що Монастирський – "високоінтелектуальна, грамотна, підготовлена людина".

Сам кандидат наголосив, що погодився прийняти пропозицію Зеленського. Політик зізнався: "я прийняв найскладніше рішення у своєму житті".



Провали Авакова на посаді / Інфографіка 24 каналу