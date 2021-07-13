Геращенко в ефірі одного із телеканалів заявив, що Монастирський – зважена та розумна людина.

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Геращенко про кандидата на пост глави МВС

Денис Монастирський – високоінтелектуальна, грамотна, підготовлена людина, він працює вже 2 роки керівником комітету з питань правоохоронної діяльності, він знає все керівництво правоохоронних органів країни,

– зазначив наразі заступник міністра.

Він також наголосив, що вважає кандидатуру Монастирського одним із найкращих виборів президента Зеленського.

Також Геращенко пояснив, що всі заступники міністра внутрішніх справ, відповідно до законодавства, йдуть у відставку після глави відомства. "Далі все залежить від майбутнього міністра внутрішніх справ, його рішень, рішень уряду", – додав Геращенко.

Водночас він не проти зберегти посаду – "якщо буде потрібен країні, то готовий її захищати".

Зверніть увагу! Раніше Геращенко прокоментував відставку Авакова – підрахував, скільки днів той був міністром та висловив свою подяку.

Монастирський поголився очолити МВС