Геращенко прокоментував відставку Авакова, підрахував, скільки днів він був міністром та висловив свою подяку.
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Реакція Геращенка на відставку Авакова
2 694 дні на посаді міністра внутрішніх справ України. Це 7 років, 4 місяці, 16 днів та ночей,
– написав заступник глави МВС.
Він подякував Авакову за "можливість працювати разом, навчатись та робити добрі справи на користь України".
Нагадаємо, Арсен Аваков 13 липня написав заяву про відставку з посади глави МВС.
Відставка Арсена Авакова: що передувало
- У кріслі міністра Аваков пробув понад 7 років: його призначили ще в лютому 2014 року.
- Про те, що він "засидівся" на посаді періодично говорили активісти й окремі депутати.
- Влітку 2020 року українці виходили на протести, висловлюючи своє невдоволення роботою очільника МВС. Однак це не дало жодних результатів.
- У червні 2021 року чутки про відставку Авакова поновилися. ЗМІ повідомили, що у "Слузі народу" планують звільнити міністра у вересні 2021 року.
- Згодом в Офісі Президента спростували цю інформацію, назвавши її "традиційною політичною забавою".