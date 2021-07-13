Геращенко прокоментував відставку Авакова, підрахував, скільки днів він був міністром та висловив свою подяку.

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Реакція Геращенка на відставку Авакова

2 694 дні на посаді міністра внутрішніх справ України. Це 7 років, 4 місяці, 16 днів та ночей,

– написав заступник глави МВС.

Він подякував Авакову за "можливість працювати разом, навчатись та робити добрі справи на користь України".

Нагадаємо, Арсен Аваков 13 липня написав заяву про відставку з посади глави МВС.

Зверніть увагу! Фракція "Слуга народу" планує ввечері 13 липня провести засідання щодо відставки міністра. А 15 липня таку кадрову зміну в уряді на позачерговому засіданні розгляне і Рада.

Відставка Арсена Авакова: що передувало

У кріслі міністра Аваков пробув понад 7 років: його призначили ще в лютому 2014 року.

Про те, що він "засидівся" на посаді періодично говорили активісти й окремі депутати.

Влітку 2020 року українці виходили на протести, висловлюючи своє невдоволення роботою очільника МВС. Однак це не дало жодних результатів.

У червні 2021 року чутки про відставку Авакова поновилися. ЗМІ повідомили, що у "Слузі народу" планують звільнити міністра у вересні 2021 року.

Згодом в Офісі Президента спростували цю інформацію, назвавши її "традиційною політичною забавою".



Провали Авакова на посаді / Інфографіка 24 каналу