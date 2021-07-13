Геращенко прокоментував відставку Авакова, підрахував, скільки днів він був міністром та висловив свою подяку.

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2 694 дні на посаді міністра внутрішніх справ України. Це 7 років, 4 місяці, 16 днів та ночей,
– написав заступник глави МВС.

Він подякував Авакову за "можливість працювати разом, навчатись та робити добрі справи на користь України".

Нагадаємо, Арсен Аваков 13 липня написав заяву про відставку з посади глави МВС.

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