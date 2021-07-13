Геращенко прокомментировал отставку Авакова, подсчитал, сколько дней он был министром и выразил свою благодарность.

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Реакция Геращенко на отставку Авакова

2 694 дня на должности министра внутренних дел Украины. Это 7 лет, 4 месяца, 16 дней и ночей,

– написал заместитель главы МВД.

Он поблагодарил Авакова за "возможность работать вместе, учиться и делать добрые дела в пользу Украины".

Напомним, Арсен Аваков 13 июля написал заявление об отставке с поста главы МВД.

Обратите внимание! Фракция "Слуга народа" планирует вечером 13 июля провести заседание по отставке министра. А 15 июля такую кадровую смену в правительстве на внеочередном заседании рассмотрит и Рада.

Отставка Арсена Авакова: что предшествовало

В кресле министра Аваков пробыл более 7 лет: его назначили еще в феврале 2014 года.

О том, что он "засиделся" в должности периодически говорили активисты и отдельные депутаты.

Летом 2020 года украинцы выходили на протесты, выражая свое недовольство работой главы МВД. Однако это не дало никаких результатов.

В июне 2021 года слухи об отставке Авакова возобновились. СМИ сообщили, что в "Слуге народа" планируют уволить министра в сентябре 2021 года.

Впоследствии в Офисе Президента опровергли эту информацию, назвав ее "традиционной политической забавой".



Провалы Авакова на посту / Инфографика 24 канала