Во фракции "Слуга народа" рассказали, что пока нет окончательного согласия по поводу того, как это реализовать. В то же время судьбу главы Министерства внутренних дел Авакова могут решить уже осенью.

Заметьте Эту отставку обсуждают всю жизнь, – Корниенко об "увольнении" Авакова

На осень они (офис президента – 24 канал) попытаются убрать Авакова. Похоже, президент уже почувствовал, что может и сам всем управлять,

– говорится в сообщении.

В то же время соратник президента Владимира Зеленского заявил, что пока президент еще не принял окончательное решение: уволить Авакова или оставить его на посту.

Заметьте! Александр Корниенко, отвечая на вопрос о возможном увольнении Авакова, сообщил, что пока не видел конкретных инициатив, зарегистрированных в парламенте. Политик отметил: отставку Авакова обсуждают всю жизнь.

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