Политолог Владимир Фесенко заявил, что во время пресс-конференции Зеленский сформулировал свое человеческое отношение к делу Шеремета. Впрочем, по его словам, президент отвечал очень осторожно об Авакове.
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Фесенко отметил, что Зеленский в целом положительно оценил работу Министерства внутренних дел, когда рассказывал о задержании 2 "воров в законе".
Как заявил политолог, пока об увольнении Авакова вообще не говорится.
Зеленский не дал ни одного прямого ответа о том, что Авакова уволят,
– заметил Фесенко.
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По мнению политолога, в деле Шеремета есть моральная проблема для Авакова. Как отметил Фесенко, будет речь о его личной, политической и моральной ответственности в этом вопросе.
Убийство Шеремета: коротко
- Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева. Это произошло в результате взрыва автомобиля, в котором он находился.
- В МВД объявили виновными в убийстве журналиста 3 человека. Речь идет о Яне Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрее Антоненко.
- Шевченковский суд Киева 30 апреля изменил меру пресечения Андрею Антоненко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.
- Стоит заметить, что в поддержку подозреваемых активисты периодически устраивают акции протеста.