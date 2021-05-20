Политолог Владимир Фесенко заявил, что во время пресс-конференции Зеленский сформулировал свое человеческое отношение к делу Шеремета. Впрочем, по его словам, президент отвечал очень осторожно об Авакове.

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Фесенко отметил, что Зеленский в целом положительно оценил работу Министерства внутренних дел, когда рассказывал о задержании 2 "воров в законе".

Как заявил политолог, пока об увольнении Авакова вообще не говорится.

Зеленский не дал ни одного прямого ответа о том, что Авакова уволят,

– заметил Фесенко.

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По мнению политолога, в деле Шеремета есть моральная проблема для Авакова. Как отметил Фесенко, будет речь о его личной, политической и моральной ответственности в этом вопросе.

Убийство Шеремета: коротко