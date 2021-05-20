При мне журналистов не убивают, – Зеленский

Зеленский не исключил причастности экс-сотрудников Службы безопасности к убийству Шеремета. Он допустил, что при власти прошлой каденции, то есть при Порошенко, такое могли сделать.

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Если бы я знал (кто виноват – 24 канал), то все бы сделал, даже вне закона, чтобы этих людей арестовали. Или это те люди, что сейчас под следствием, или другие – я не знаю. Я не детектив. Мне очень жаль, что мы потеряли журналиста,

– заявил глава государства.

Зеленскому жаль, что тогда он не был президентом: "Может бы тогда эти органы, этого не сделали, если они причастны. Я не знаю".

Президент подчеркнул, что при нем ни одного журналиста не убили.

Смотрите прямую трансляцию пресс-конференции Зеленского:

Что известно о деле Шеремета