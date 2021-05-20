При мне журналистов не убивают, – Зеленский
Зеленский не исключил причастности экс-сотрудников Службы безопасности к убийству Шеремета. Он допустил, что при власти прошлой каденции, то есть при Порошенко, такое могли сделать.
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Если бы я знал (кто виноват – 24 канал), то все бы сделал, даже вне закона, чтобы этих людей арестовали. Или это те люди, что сейчас под следствием, или другие – я не знаю. Я не детектив. Мне очень жаль, что мы потеряли журналиста,
– заявил глава государства.
Зеленскому жаль, что тогда он не был президентом: "Может бы тогда эти органы, этого не сделали, если они причастны. Я не знаю".
Президент подчеркнул, что при нем ни одного журналиста не убили.
Смотрите прямую трансляцию пресс-конференции Зеленского:
Что известно о деле Шеремета
- 20 июля 2016 года в Киеве взорвали машину, в которой находился Павел Шеремет. Журналист погиб на месте.
- В причастности к убийству подозревают Андрея Антоненко, Яну Дугарь и Юлию Кузьменко.
- На пресс-конференции 20 мая Зеленский заявил, что переписывается с Дугарь и ему "не все равно".
- В январе 2021 года бывший белорусский спецназовец Игорь Макар обнародовал записи разговора сотрудников контртеррористического подразделения КГБ "Альфа". В них говорится о том, что спецслужбы Беларуси еще в 2012 году обсуждали возможность убийства журналиста.