При мені журналістів не вбивають, – Зеленський

Зеленський не виключив причетності ексспівробітників Служби безпеки до вбивства Шеремета. Він допустив, що при владі минулої каденції, тобто при Порошенку, таке могли зробити.

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Якби я знав (хто винен – 24 канал), то все б зробив, навіть поза законом, аби цих людей заарештували. Чи це ті люди, що зараз під слідством, чи інші – я не знаю. Я не детектив. Мені дуже жаль, що ми втратили журналіста,

– заявив глава держави.

Зеленському жаль, що тоді він не був президентом: "Може б тоді ці органи, цього не зробили, якщо вони причетні. Я не знаю". Він також зазначив, що є ймовірність причетності контррозвіди до справи Шеремета.

Президент наголосив, що при ньому жодного журналіста не вбили.

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