Це відбулось на пресконференції з нагоди другої річниці президентства. Варто зазначити, що Зеленський публічно для усіх не показав листування – лише одному журналісту, якого цікавило це питання.

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Не знаю, чи пробачить вона мені, але можу вам сказати. Сьогодні зранку ми з Яною Дугарь листувалися. Мені не все одно,

– сказав Зеленський.

Президент запропонував журналістові підійти до нього, аби він зміг показати на смартфоні листування.

"Можна вас? Ви ж хочете подивитись, а я не можу усім показати. Це моє особисте. Це секрет, але я вам покажу, бо ви запитали. Я в цілому відкрита людина", – додав він.

Зеленський показав листування з Дугарь: відео

Мені не все одно, – Зеленський

Він зазначив, що не хотів би багато коментувати справу про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Я не втручаюсь у діяльність правоохоронних органів та суду. Однак, скажу відверто, я знаю детально про те, що відбувається,

– запевнив Зеленський.

"Мені не все одно. Якщо ці люди незаконно засуджені – мені не все одно. 100% доказів щодо того, винні вони чи ні, ще немає", – підсумував президент.

Довідка. Ще у липні 2016 року підірвали машину, у якій був журналіст Павло Шеремет. У причетності до вбивства підозрюють Андрія Антоненка, Яну Дугарь та Юлію Кузьменко. Суд продовжив запобіжні заходи Кузьменко і Дугарь 18 травня ще на 2 місяці.

Дивіться пресконференцію Зеленського: відео