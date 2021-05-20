Це відбулось на пресконференції з нагоди другої річниці президентства. Варто зазначити, що Зеленський публічно для усіх не показав листування – лише одному журналісту, якого цікавило це питання.
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Не знаю, чи пробачить вона мені, але можу вам сказати. Сьогодні зранку ми з Яною Дугарь листувалися. Мені не все одно,
– сказав Зеленський.
Президент запропонував журналістові підійти до нього, аби він зміг показати на смартфоні листування.
"Можна вас? Ви ж хочете подивитись, а я не можу усім показати. Це моє особисте. Це секрет, але я вам покажу, бо ви запитали. Я в цілому відкрита людина", – додав він.
Зеленський показав листування з Дугарь: відео
Мені не все одно, – Зеленський
Він зазначив, що не хотів би багато коментувати справу про вбивство журналіста Павла Шеремета.
Я не втручаюсь у діяльність правоохоронних органів та суду. Однак, скажу відверто, я знаю детально про те, що відбувається,
– запевнив Зеленський.
"Мені не все одно. Якщо ці люди незаконно засуджені – мені не все одно. 100% доказів щодо того, винні вони чи ні, ще немає", – підсумував президент.
Дивіться пресконференцію Зеленського: відео