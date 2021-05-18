Відповідну ухвалу Шевченківський районний суд Києва виніс у 18 травня, задовольнивши клопотання прокуратури.

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Кузьменко і Дугарь продовжили запобіжні заходи

Продовжити термін дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту обвинуваченої Кузьменко до 18 липня. Продовжити термін дії особистого зобов'язання обвинуваченої Дугарь до 18 липня,

– йдеться в документі.

На засіданні суд продовжив вивчення матеріалів справи по суті обвинувачення. Згодом прокурори попросили продовжити фігурантам справи терміни дії запобіжних заходів.

Наступне судове засідання відбудеться 25 травня, об 11:00.

Важливо! Шевченківський районний суд Києва 30 квітня 2021 року змінив запобіжний захід підозрюваному у "справі Шеремета" Андрію Антоненку з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

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