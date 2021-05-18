Соответствующее постановление Шевченковский районный суд Киева вынес в 18 мая, удовлетворив ходатайство прокуратуры.
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Кузьменко и Дугарь продлили меры пресечения
Продлить срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста обвиняемой Кузьменко до 18 июля. Продлить срок действия личного обязательства обвиняемой Дугарь до 18 июля,
– говорится в документе.
На заседании суд продолжил изучение материалов дела по существу обвинения. Впоследствии прокуроры попросили продлить фигурантам дела сроки действия мер пресечения.
Следующее судебное заседание состоится 25 мая, в 11:00.
Дело убийства Павла Шеремета: основное
- В центре Киева 20 июля 2016 года взорвали машину, в которой находился журналист Павел Шеремет. Он погиб на месте.
- Андрея Антоненко, Яну Дугарь и Юлию Кузьменко подозревают в причастности к убийству Шеремета.
- В январе 2021 года бывший белорусский спецназовец Игорь Макар обнародовал записи разговора сотрудников контртеррористического подразделения КГБ "Альфа". В них говорится о том, что спецслужбы Беларуси еще в 2012 году обсуждали возможность убийства журналиста.