Соответствующее постановление Шевченковский районный суд Киева вынес в 18 мая, удовлетворив ходатайство прокуратуры.

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Кузьменко и Дугарь продлили меры пресечения

Продлить срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста обвиняемой Кузьменко до 18 июля. Продлить срок действия личного обязательства обвиняемой Дугарь до 18 июля,
 –  говорится в документе.

На заседании суд продолжил изучение материалов дела по существу обвинения. Впоследствии прокуроры попросили продлить фигурантам дела сроки действия мер пресечения.

Следующее судебное заседание состоится 25 мая, в 11:00.

Дело убийства Павла Шеремета: основное

  • В центре Киева 20 июля 2016 года взорвали машину, в которой находился журналист Павел Шеремет. Он погиб на месте.
  • Андрея Антоненко, Яну Дугарь и Юлию Кузьменко подозревают в причастности к убийству Шеремета.
  • В январе 2021 года бывший белорусский спецназовец Игорь Макар обнародовал записи разговора сотрудников контртеррористического подразделения КГБ "Альфа". В них говорится о том, что спецслужбы Беларуси еще в 2012 году обсуждали возможность убийства журналиста.