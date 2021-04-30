Дело Шеремета: через полтора года Антоненко выпустили из СИЗО
Шевченковский суд Киева 30 апреля изменил меру пресечения Андрею Антоненко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Музыканта подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Источник:Телеграм Сергея Стерненко
Под стражей Антоненко находился с 3 декабря 2019 года. Последний раз суд продлил музыканту пребывание под стражей до 2 апреля. Тогда активисты, которые пришли поддержать ветерана войны на Донбассе, встретили такое решение криками "Позор".
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Активист Сергей Стерненко назвал новость об изменении меры пресечения для Антоненко "невероятной".
Если бы мы были равнодушными, то не было бы даже этой маленькой победы. Никогда не молчите,
– подчеркнул активист.
Детали заседания
- Защита Антоненко просила изменить музыканту меру пресечения на круглосуточный домашний арест.
- Прокурор впервые не возражал против такого решения и сообщил, что полагается на усмотрение суда.
- В то же время, по словам прокурора, риски сокрытия Антоненко от суда или давления на других участников дела якобы остаются.
- Во время домашнего ареста Антоненко обязан носить электронный браслет.
Реакция Антоненко
В комментарии журналистам Антоненко назвал изменение меры пресечения маленькой победой. По словам музыканта, впереди еще большая война.
Антоненко поблагодарил своих родных, друзей, адвокатов, а также всех людей, которые его поддерживали.
Правда – она такая. За нее стоит бороться, сражаться, воевать. Не хочется умирать, но ну, знаете, это как за Украину. За Украину нужно жить и побеждать. Так, как и за правду,
– подытожил Антоненко.
В чем подозревают Антоненко: коротко
- В 2016 году в Киеве убили журналиста Павла Шеремета, взорвав его авто.
- Через три года полиция сообщила, что после долгих расследований нашла троих подозреваемых: кардиохирурга Юлию Кузьменко, военную медсестру Яну Дугарь и музыканта Андрея Антоненко.
- Антоненко, который жил недалеко от улицы, где взорвали авто Шеремета, назвали организатором. Позже следствие пересмотрело его роль в деле.
- Именно Антоненко имеет сейчас самую строгую меру пресечения и больше года находится под стражей.
- В январе 2021 года в СМИ появились записи разговора сотрудников контртеррористического подразделения КГБ "Альфа". Согласно им, спецслужбы Беларуси еще в 2012 году обсуждали возможность взорвать Павла Шеремета.
- Их обнародовал бывший белорусский спецназовец Игорь Макар.
- Между тем в МВД заявляют, что это только подтверждает причастность подозреваемых к делу.
- Во время пребывания в СИЗО у Антоненко ухудшилось состояние здоровья. В частности, начали выпадать зубы.
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