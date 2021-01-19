Дело Шеремета: белорусский источник Макар дал показания в Киеве – видео
Экс-сотрудник белорусского спецподразделения "Алмаз" Игорь Макар дал показания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. В частности, о следе спецслужб Беларуси по делу. Для этого он приезжал в Киев.
Следственные действия продолжались 3 дня, а завершились 16 января. Когда белорус прибыл в Украину, его встретили спецслужбы. Об этом Макар рассказал в интервью "Радио Свобода". Мужчине круглосуточно обеспечивали охрану.
Кстати Белорусская журналистка узнала голос вероятного заказчика Шеремета: детали
Что рассказал Макар украинским спецслужбам
Макар отметил, что дал украинской стороне гораздо больше информации, чем обнародовал в СМИ. Белорус признался, что не публиковал ее раньше, так как некоторым людям может грозить опасность.
Мы договорились, и я пообещал не разглашать свои показания, так как это может повлиять на следствие. По этому уголовному делу уже идут судебные процессы, и очень важно, чтобы эта информация никуда не дошла,
– добавил мужчина.
По мнению Макара, он предоставил достаточно доказательств, чтобы утверждать, что белорусские спецслужбы имеют отношение к делу Шеремета.
Спецназовец подчеркнул, что расследование дела должно в корне измениться и это преступление будет раскрыто.
Почему Шеремета убили: предположение Макара
Макар считает, что причины, почему убили Шеремета, связаны с делами пропавших людей. Кроме того, журналист участвовал в расследовании взрыва в минском метро в 2011 году.
"По моему личному мнению, после сравнения ряда фактов и после разговора с украинскими следователями мы можем говорить о ненависти Александра Лукашенко к Павлу Шеремету. Все это вместе могло быть причиной его устранения. Это было сделано как демонстративное убийство", – добавил спецназовец.
Смотрите видео, где Макар рассказал, как давал показания в Киеве:
"Белорусский след" в деле Шеремета
- Ранее Макар опубликовал аудиозаписи, на которых, вероятно, спецслужбы Беларуси еще в 2012 году обсуждали убийство Шеремета.
- После этого Министерство внутренних дел пригласило Макара в Украину.
- Украинские правоохранители отметили, что пленки якобы подтверждают версии следствия о причастности к делу Антоненко, Кузьменко и Дугарь. Хотя сторона защиты с этим категорически не согласна.
- Подробнее о ходе дела относительно убийства Шеремета – читайте здесь.
Поделиться новостью