Экс-сотрудник белорусского спецподразделения "Алмаз" Игорь Макар дал показания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. В частности, о следе спецслужб Беларуси по делу. Для этого он приезжал в Киев.

Следственные действия продолжались 3 дня, а завершились 16 января. Когда белорус прибыл в Украину, его встретили спецслужбы. Об этом Макар рассказал в интервью "Радио Свобода". Мужчине круглосуточно обеспечивали охрану.

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Что рассказал Макар украинским спецслужбам

Макар отметил, что дал украинской стороне гораздо больше информации, чем обнародовал в СМИ. Белорус признался, что не публиковал ее раньше, так как некоторым людям может грозить опасность.

Мы договорились, и я пообещал не разглашать свои показания, так как это может повлиять на следствие. По этому уголовному делу уже идут судебные процессы, и очень важно, чтобы эта информация никуда не дошла,

– добавил мужчина.

По мнению Макара, он предоставил достаточно доказательств, чтобы утверждать, что белорусские спецслужбы имеют отношение к делу Шеремета.

Спецназовец подчеркнул, что расследование дела должно в корне измениться и это преступление будет раскрыто.

Обратите внимание! По делу Шеремета подозревают экс-военного и музыканта Андрея Антоненко, волонтера и медика Юлию Кузьменко и медсестру Яну Дугарь. Несмотря на возмущение общества из-за недостаточности улик, в декабре 2020 года всем продолжили меры пресечений.

Почему Шеремета убили: предположение Макара

Макар считает, что причины, почему убили Шеремета, связаны с делами пропавших людей. Кроме того, журналист участвовал в расследовании взрыва в минском метро в 2011 году.

"По моему личному мнению, после сравнения ряда фактов и после разговора с украинскими следователями мы можем говорить о ненависти Александра Лукашенко к Павлу Шеремету. Все это вместе могло быть причиной его устранения. Это было сделано как демонстративное убийство", – добавил спецназовец.

Смотрите видео, где Макар рассказал, как давал показания в Киеве:

"Белорусский след" в деле Шеремета