Ексспівробітник білоруського спецпідрозділу "Алмаз" Ігор Макар дав свідчення щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Зокрема, про слід спецслужб Білорусі у справі. Для цього він приїжджав до Києва.

Слідчі дії тривали 3 дні, а завершились 16 січня. Коли білорус прибув в Україну, його зустріли спецслужби. Про це Макар розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода". Чоловіку цілодобово забезпечували охорону.

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Що розповів Макар українським спецслужбам

Макар наголосив, що дав українській стороні набагато більше інформації, ніж оприлюднив у ЗМІ. Білорус зізнався, що не публікував її раніше, адже деяким людям може загрожувати небезпека.

Ми домовились, і я пообіцяв не розголошувати свої свідчення, оскільки це може вплинути на слідство. У цій кримінальній справі вже тривають судові процеси, і дуже важливо, щоб ця інформація нікуди не дійшла,

– додав чоловік.

На думку Макара, він надав достатньо доказів, аби стверджувати, що білоруські спецслужби мають стосунок до справи Шеремета.

Спецназівець наголосив, що розслідування справи має докорінно змінитися і цей злочин буде розкрито.

Зверніть увагу! У справі Шеремета підозрюють ексвійськового та музиканта Андрія Антоненка, волонтерку та медика Юлію Кузьменко та медсестру Яну Дугарь. Попри обурення суспільства через брак доказів, у грудні 2020 року усім продовжили запобіжні заходи.

Чому Шеремета вбили: припущення Макара

Макар вважає, що причини, чому вбили Шеремета, пов'язані із справами зниклих людей. Крім того, журналіст брав участь у розслідуванні вибуху в мінському метро у 2011 році.

"На мою особисту думку, після порівняння низки фактів і після розмови з українськими слідчими ми можемо говорити про ненависть Олександра Лукашенко до Павла Шеремета. Все це разом могло бути причиною його усунення. Це було зроблено як демонстративне вбивство", – додав спецназівець.

Дивіться відео, де Макар розповів, як давав свідчення у Києві:

"Білоруський слід" у справі Шеремета