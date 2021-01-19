Вбивство Шеремета: білоруський інформатор Макар дав свідчення у Києві – відео
Ексспівробітник білоруського спецпідрозділу "Алмаз" Ігор Макар дав свідчення щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Зокрема, про слід спецслужб Білорусі у справі. Для цього він приїжджав до Києва.
Слідчі дії тривали 3 дні, а завершились 16 січня. Коли білорус прибув в Україну, його зустріли спецслужби. Про це Макар розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода". Чоловіку цілодобово забезпечували охорону.
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Що розповів Макар українським спецслужбам
Макар наголосив, що дав українській стороні набагато більше інформації, ніж оприлюднив у ЗМІ. Білорус зізнався, що не публікував її раніше, адже деяким людям може загрожувати небезпека.
Ми домовились, і я пообіцяв не розголошувати свої свідчення, оскільки це може вплинути на слідство. У цій кримінальній справі вже тривають судові процеси, і дуже важливо, щоб ця інформація нікуди не дійшла,
– додав чоловік.
На думку Макара, він надав достатньо доказів, аби стверджувати, що білоруські спецслужби мають стосунок до справи Шеремета.
Спецназівець наголосив, що розслідування справи має докорінно змінитися і цей злочин буде розкрито.
Чому Шеремета вбили: припущення Макара
Макар вважає, що причини, чому вбили Шеремета, пов'язані із справами зниклих людей. Крім того, журналіст брав участь у розслідуванні вибуху в мінському метро у 2011 році.
"На мою особисту думку, після порівняння низки фактів і після розмови з українськими слідчими ми можемо говорити про ненависть Олександра Лукашенко до Павла Шеремета. Все це разом могло бути причиною його усунення. Це було зроблено як демонстративне вбивство", – додав спецназівець.
Дивіться відео, де Макар розповів, як давав свідчення у Києві:
"Білоруський слід" у справі Шеремета
- Раніше Макар опублікував аудіозаписи, на яких, ймовірно, спецслужби Білорусі ще у 2012 році обговорювали вбивство Шеремета.
- Після цього Міністерство внутрішніх справ запросило Макара до України.
- Українські правоохоронці наголосили, що плівки нібито підтверджують версії слідства про причетність до справи Антоненка, Кузьменко та Дугарь. Хоча сторона захисту з цим категорично не погоджується.
- Детальніше про перебіг справи щодо вбивства Шеремета – читайте тут.
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