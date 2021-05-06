Шевченковский районный суд города Киева отпустил обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко под домашний арест. Он находился в СИЗО с 14 декабря 2019 года. Музыкант, известный как Riffmaster, военный Сил специальных операций ВСУ пробыл за решеткой 505 дней.

О первом вечере дома, поддержке общества, содержании под стражей и изменении меры пресечения Андрей Антоненко рассказал в эксклюзивном интервью.

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"Это был сюрприз"

Как Вам дома? Как прошел Ваш первый вечер?

Мы должны понимать, что хоть я и дома, но все равно я нахожусь в стесненных условиях и все равно – это арест. И траектория моего полета заканчивается у входной двери. Но все же это дома и я круглосуточно теперь могу обнимать своих детей, жену, могут приезжать друзья. Что было в первый вечер? Дети облепили и жена. В таких достаточно растерянных формах, такая резкая перемена, но в объятиях семьи.

Вы говорили, что не ожидали, что изменят меру пресечения. Какие были впечатления?

Это был сюрприз. Скажем так, просто для человека, не имеющего никакой причастности к преступлению, всегда есть надежда, что с каждым заседанием что-то изменится. В этот раз так же было, но когда прокурор не был против ходатайств, заявленных адвокатами, мне сперва показалось, что мне послышалось, что он так сказал. Это действительно был сюрприз. Поскольку дело сфабриковано, суд должен был действовать в рамках закона, не более и не менее, а не выносить решение уже заведомо и просто выполнять функцию отбывания.

"Настоящих преступников полиция, или не могла найти, или не хотела"

Как Вы думаете, почему после 500 дней за решеткой все же меру пресечения изменили на круглосуточный домашний арест?

Этот вопрос надо разделить на три момента. Почему я вообще оказался за решеткой? Почему меня держали так долго? Почему меня в конце концов уволили? Почему я оказался за решеткой – всем известно. Настоящих преступников полиция или не могла найти или не хотела. Тогда определенные люди приняли решение построить детективную историю и изложить ее народу словно истину. К сожалению, нам в этой истории была уготована роль актеров. Мы продолжаем ее выполнять и сейчас – против нашей воли.

Почему меня держали так долго именно под стражей? Первое, что они сделали, когда меня арестовали и выяснился мой рост – они его засекретили.

Когда выяснился мой рост и не подходил полностью под описание преступников, они должны были сразу отпустить и извиниться, но они засекретили. Они должны были продолжать держать имидж своей вымышленной истории. В содержании нас длительное время под стражей и круглосуточным арестом было три причины. Первая и главная причина – создать в обществе ложное воображение о виновности. Не секрет, что большинство людей воспринимает решение о мерах, как критерий наличия объективных доказательств вины.

Заместитель начальника следствия Гунько прямо говорил в пропагандистском фильме, цитирую: "В настоящее время все доказательства, которые добыты в ходе проведения досудебного расследования стороной защиты не опровергнуты. Доказательства, оценены судом, признаны относимыми, допустимыми и судом, в том числе и оценены как доказательства вины подозреваемых".

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Понимаете, это вбрасывается из пропагандистского фильма, центральных каналов. А затем, министр внутренних дел Арсен Аваков дважды заявил в интервью телеканалу "1 + 1" и Гордону, что "содержание меня под стражей означает, что судьи и присяжные где-то видят мою вину". Поэтому очевидно, что после подобных заявлений выпустить меня затруднились. Еще ложь заключалась в том, что присяжные не выносят решения, такие решения выносит единолично председательствующий судья.

Антоненко дома / Фото Алины Туришин, 24 канал

Есть еще два важных обстоятельства, почему нас с Юлей держат под стражей и под арестом. Чтобы мы не могли пройти под теми же видеокамерами и продемонстрировать разницу в походке и росте. Второе – боятся прохождения нами полиграфа у независимых компетентных экспертов. Почему меня в конце концов уволили? Как я уже говорил, хотелось бы думать, что это справедливое решение суда. Но кроме моих защитников, здесь огромную роль сыграла поддержка гражданского общества.

"Дела изначально не было. Там рассыпаться нечему"

Дело "рассыпается"?

Дела изначально не было. Там рассыпаться нечему. Кроме британского анализа шествия там ни одного доказательства не было представлено. А этот анализ на самом деле доказательством не является хотя бы потому, что не основан на науке. Сам его автор Бирч говорит, что каждый третий вывод ошибочен. Сейчас с каждым заседанием адвокаты показывают, что все, так называемые, "доказательства" следствия не доказывают, не то что нашей (Антоненко, Кузьменко, Дугар) вины, а вообще и любой причастности к совершению этого страшного преступления.

Под стенами Шевченковского суда каждую неделю собирались люди в вашу поддержку. Что для Вас значила эта поддержка значит?

Эта поддержка позволяла не падать духом, жить и бороться за справедливость. Я недавно говорил, что такую поддержку можно описать, как три слона, которые держат Землю. Это очень вдохновляло и показывало, что общество не верит в ту ложь, в которую пыталось втянуть людей большие чины Министерства внутренних дел.

"Эта ситуация показала, чего стоят человеческие ценности и для кого"

Когда Вы вышли из СИЗО, вы процитировали цитату из песни, что Вы "что-то поняли и что-то себе знаете"? Что вы имели в виду?

Это же моя песня: "Я зла не делал и ничего не прятал, только кое-что понял, только кое-что выяснил. Если говорить так, то эта ситуация показала, кто действительно друг. Показала истинное лицо многих людей, кто у нас есть в руководстве, кто за что живет, у кого какие ценности, кому что важно, где действительно какие-то человеческие ценности, чего они стоят и для кого, а кто ради своих каких-то личных моментов готов переступать через кого-то и идти к каким-то своим целям.

А к Украине, как к государству у вас отношение как-то изменилось?

Я Украину как любил, так и люблю. Здесь страна ни при чем, страна – это страна. Это моя Родина, которая дала мне жизнь, моей семье, моим детям. Другое дело – кто управляет этим всем? Это человеческий фактор.

Фото Алины Туришин, 24 канал

В СИЗО писали тексты к будущим песням?

Нет, не писал. У меня было пару моментов, я написал несколько таких текстов, возможно, к будущим песням, но очень тяжело это там дается. В тех условиях не очень получалось концентрироваться.

А какие там условия?

В изоляторе временного содержания условия – ужасные. Это, фактически, психологическая пытка. Там замазаны окна, они не открываются, тусклый свет. Люди там теряют здоровье.

В интервью одного из ведущих украинских СМИ Вы говорили, что готовы на проведение следственного эксперимента, если Вас освободят из-под стражи. Его будут все же проводить? Вам об этом сейчас что-то известно?

Следственный эксперимент происходил только с Юлей и, насколько мне известно, ее водили на поводке, как собачку. Со мной была немножко другая история. Мы с разрешения суда можем провести воспроизведение. По закону это будет не следственный эксперимент, потому что следователи там не будут участвовать. Следователи уже свою работу закончили.

Будете делать это воспроизведение?

Не знаю. Этим занимаются мои адвокат, юристы. Если они сочтут это нужным, значит они будут этим заниматься.

Вы говорили, что сделаете это воспроизведение при условии, если видео сразу после этого покажут. Но цитирую "этого они боятся больше всего". Что именно боятся?

Боятся, что если мы с Юлей без наручников пройдемся под теми же камерами, что в роковую ночь – все общество увидит различия и в росте, и в телосложении, и в походке – во всем. Это уже сейчас настолько все наглядно, когда начали сравнивать, когда спало все это напряжение. Это уже сейчас все очевидно, а так это еще раз подтвердит.

"Нам предлагали только одного полиграфолога"

Вы также говорили о том, что вместе со своей защитой не отказывались от полиграфа, цитирую "мы предложили независимую экспертизу с привлечением иностранных спецов, потому что существовали обоснованные риски фальсификации со стороны следствия". Вы предлагали, а Вам отказали?

Нам предлагали только одного полиграфолога. Это тот самый так называемый эксперт, который фабриковал экспертизу шествия, назвав шествие “психологией” и подписал как председатель комиссии поддельное заключение Бирча. Вы бы доверяли такому эксперту – полиграфологу? Мастеру на все руки да на все ноги? Мои защитники обращались к международным экспертам, в том числе в посольства с просьбой провести тест на детекторе, силами настоящих специалистов, которым можно доверять.

А они согласились?

Судя по всему, пока нет.

Вы рассказывали, что одна из Ваших версий, почему именно вы стали подозреваемым в убийстве Шеремета — заказ ФСБ, поскольку вы — известный и весомый человек в ССО. Цитирую "делаю важную работу. Неофициально называют лицом ССО. Так что все может быть. Демотивация вооруженных сил". Расскажите, почему лицо ССО?

Да, это одна из моих мыслей, одна из версий. Потому что все, что происходило и происходит – никакой логики уже не выдерживает. Уже придумали какие-то мои теории заговора и тому подобное. Все это произошло после нормандской встречи. И после того, как мы уже видели все документы, что даже за две недели до нашего ареста было написано о негласных розыскных следственных действиях, где было написано "с учетом всех собранных доказательств, проведенных... нет обоснования выносить подозрение". То есть, они не то что понимали, а знали, что мы не причастны к этому преступлению.

Просто нас притягивали. Им надо было как-то оправдать всю эту историю и после нормандской встречи началась эта "катавасия". И как стало известно, они все брали задним числом и врали, врали, врали.

Они принесли следственному судье, что "нигде не работает, имеет связи в криминальном мире, дома не живет, скрывается и т.д.". Такое было у меня и у Юлии Кузьменко. Моя версия, почему меня привлекли – я один из немногих людей, которые служат в Силах специальных операций, работающих с открытым лицом. То есть, есть закон Украины О УСН, что все данные, лица – засекречены, это государственная тайна. А я один из тех, кто работает с открытым лицом, я занимаюсь рекрутингом, набираю людей, провожу рекламные акции. То есть, выполняю сверхважную работу, выполняю еще и моральную поддержку.

Почему, например, как версия, люди, которые воюют против нас, или тем, кто сотрудничает с нашим врагом таким образом не сделать дискредитацию тех самых ССО, ВСУ и добровольцев. Это очень на это похоже. Тем более, что все это подпадало под все эти даты, под встречу с Путиным в Нормандии.

И как все это выглядело и формировалось. Например, формулировка "увлеченные культивированием величия арийской расы – это сугубо нарративы Российской Федерации, это они так называют украинских добровольцев и военных. У меня дед польский еврей. Я и живу на историческом месте, где был еврейский базар. Эта формулировка "высосана" из дела Виты Заверюхи с 2015 года. Об этом открыто заявил следователь Алексей Катынский мне при адвокате: "А что ты паришься, это Вам взяли прилепили по другому делу". Если сейчас взять и разобрать тот брифинг по частям, то станет понятно, что там все ложь с самого начала. Нормальный человек понимает, если вся версия, которую они подавали изначально перешла и они придумали взамен другую версию, то понятно, что они врали с самого начала и люди тут просто ни при чем.

"Время это точно не вернет"

В июне 2020 года вы рассказывали, что на вас происходило давление в изоляторе временного содержания. Расскажите об этом.

Давление было чисто психологическое. Запрещали теплые вещи и средства гигиены, пока не пришли адвокаты. Адвокатов тоже не пускали. Следует заметить, что мне ни разу не предлагали: "Мы знаем, что ты это сделал, выдай заказчиков". Наоборот, даже неофициально за глаза говорили: "мы знаем, что это не ты". И задавали лишь формальные вопросы.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Вы сможете получить компенсацию от государства за длительное пребывание в СИЗО, если Вас признают невиновным. Что вы об этом думаете?

Давайте, пусть это сначала все закончится, а потом будем об этом думать. Время это точно не вернет. Кто возместит полтора года пребывания в тюрьме? Все то время, когда я мог находиться с семьей, выполнять свои служебные обязанности для государства, играть концерты. Кто это возместит? Это невозможно возместить.

Уже играли на гитаре, когда вернулись домой?

Да попробовал, не разучился, но надо заниматься. Это моторика, инструменты.

Фото Алины Туришин, 24 канал

"Я не имею никаких отношений с любыми спецслужбами"

В январе 2021 года Нацполиция Украины допросила экс-силовика из Беларуси Игоря Макара, который дал показания о возможных заказчиках убийства Павла Шеремета. Что вам об этом известно? Эту версию рассматривает следствие?

Это комментарии не для меня. Я знаю лишь, что следствие настоящих исполнителей и заказчиков не ищет. Спросите лучше моих защитников. Я одно могу сказать "Время это точно не вернет" я не имею никаких отношений с белорусскими спецслужбами и вообще с любыми спецслужбами. У меня нет знакомых в СБУ, СВР, ЦРУ и тому подобное.

Во время процесса много раз проходила акция "Аваков черт". Что сейчас, по вашему мнению, может поделать гражданское общество? Как изменить ситуацию? Изменит ли что-то смена главы? Дело Ли в системе?

Я военный и не имею право на политические призывы. Скажу лишь, что когда на твоей стороне правда, ее надо кричать постоянно. Не расслабляться. Потому что на место правды сразу зальют ложь, на место честных людей придут уроды, вместо безопасности граждан они будут заботиться о собственных интересах и не остановятся. Мы сейчас это видим четко, собственные интересы затмевают разум и эти люди идут по трупам и на черное говорят белое, а на белое – черное.

Почти год назад Владимир Зеленский во время брифинга в ответ на вопрос о деле Шеремета заявил, цитирую: "Если следствие было неправильное, если там были большие ошибки, если не дай Бог было что-то специально направлено против этих людей, я готов делать серьезные кадровые решения. По вашему мнению, эти слова можно рассматривать, как давление на чиновников?

Уже пора делать эти решения. А первый брифинг? Мы откатываем всю историю назад и начинаем все с начала. Первый брифинг – что это было? Где не только Зеленский, а Аваков, Рябошапка. Когда выходят первые лица государства и на всю страну обвиняют тебя в тяжком преступлении. При том всем, что от первой до последней буквы – ложь. Это называется информационная психологическая спецоперация.

Кто из политиков Вас поддерживал после того, как Вы вышли из СИЗО?

Не хочется спекулировать этими моментами. Поддерживали многие люди из политиков, на самом деле. Были разные люди, представители разных партий даже из "Слуги народа". Это говорит просто об одном, что не в зависимости от партии, люди понимают, что происходит преступление на уровне государства против своих граждан. Но еще было давление со стороны МВД на суды: все эти брифинги, все эти заявления.

Если Вас уволят, чем займетесь?

Буду продолжать службу в ССО. Так же наверстывать потерянное не по своей воле время с семьей. Все, что я хочу сейчас, чтобы мне вернули то, что забрали за полтора года: незаконченное высшее образование, где мне там оставался один семестр, после того я должен был получить офицерское звание, мою жизнь с женой и детьми, мою музыку и концерты. Меня волнует только это, политика меня не волнует, если вы об этом.