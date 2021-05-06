Дети тихо подходят, обнимают и молчат: щемящие детали возвращения Антоненко домой
Андрей Антоненко, которого подозревают в подготовке убийства украинского журналиста Павла Шеремета, наконец находится дома. Под круглосуточным домашним арестом он снова привыкает к своей квартире – в его ней не было аж 505 дней.
Источник:ТСН
Антоненко находится с электронным браслетом. Дети бережно подвязали его резинками для волос, чтобы он не натирал папе ногу.
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За время пребывания дома Антоненко рассказал, что успел уже сломать кровать и насладиться домашней кухней. Он добавил, что не собирается расслабляться и в дальнейшем будет доказывать свою невиновность.
"Стараюсь держать ум холодным", – сказал он и заметил, что "эта история перешла все грани маразма".
Жена Светлана заметила, что дети – сын Виктор и дочь Варвара – по возвращении отца относятся к нему очень трепетно.
Они к Андрею подходят очень тихо, обнимают и просто молчат,
– сказала жена.
Андрей Антоненко дома с детьми / Фото FreeAntonenko
Андрей Антоненко с женой Светланой / Фото из Фейсбука Антоненко
Антоненко выпустили из СИЗО: что известно
- 30 апреля суд изменил меру пресечения Андрею Антоненко. Теперь он находится на круглосуточном домашнем аресте.
- Он находился под стражей еще с 3 декабря 2019 года.
- На изменение меры пресечения Антоненко отреагировал и осужденный активист Сергей Стерненко. Он назвал это невероятной новостью.
- Антоненко подозревают в подготовке убийства журналиста Павла Шеремета.
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