Денис Малюська заявил, что если вину Андрея Антоненко не докажут, он получит компенсацию за период пребывания в СИЗО. В то же время министр подчеркнул: изменение меры пресечения для Антоненко не означает, что "дело разваливается".

Министр юстиции Малюська также заявил, что Антоненко изменили меру пресечения из-за того, что он слишком долго находился в СИЗО.

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Чиновник объяснил: если человек длительное время (год – два) находится в СИЗО, а приговора до сих пор нет, меру пресечения нужно изменить. Однако это делают только при одном условии – задержанный не представляет угрозы для общества.

По словам Малюськи, изменение меры пресечения не означает, что Антоненко "невиновен ли дело разваливается". Чиновник отметил: должен быть "лимит пребывания людей в СИЗО".

В то же время, если невиновность Антоненко докажут, ему выплатят компенсацию за время пребывания в СИЗО.

Есть компенсация за необоснованное обвинение, и за все время содержания в изоляторе ему может быть выплачена компенсация по его обращению. Чем дольше удержание – тем больше компенсация,

– подчеркнул Малюська

Изменение меры пресечения для Антоненко: главное