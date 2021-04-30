Может получить компенсацию за период в СИЗО, – Малюська об Антоненко
Денис Малюська заявил, что если вину Андрея Антоненко не докажут, он получит компенсацию за период пребывания в СИЗО. В то же время министр подчеркнул: изменение меры пресечения для Антоненко не означает, что "дело разваливается".
Источник:"Свобода слова Савика Шустера"
Министр юстиции Малюська также заявил, что Антоненко изменили меру пресечения из-за того, что он слишком долго находился в СИЗО.
Заметьте Это маленькая победа, – Андрей Антоненко о долгожданном выходе из СИЗО
Чиновник объяснил: если человек длительное время (год – два) находится в СИЗО, а приговора до сих пор нет, меру пресечения нужно изменить. Однако это делают только при одном условии – задержанный не представляет угрозы для общества.
По словам Малюськи, изменение меры пресечения не означает, что Антоненко "невиновен ли дело разваливается". Чиновник отметил: должен быть "лимит пребывания людей в СИЗО".
В то же время, если невиновность Антоненко докажут, ему выплатят компенсацию за время пребывания в СИЗО.
Есть компенсация за необоснованное обвинение, и за все время содержания в изоляторе ему может быть выплачена компенсация по его обращению. Чем дольше удержание – тем больше компенсация,
– подчеркнул Малюська
Изменение меры пресечения для Антоненко: главное
- Шевченковский суд Киева 30 апреля изменил меру пресечения для Андрея Антоненко. Музыкант будет находиться под круглосуточным домашним арестом.
- В СИЗО Антоненко находился с 3 декабря 2019 года. Причиной стало то, что Антоненко подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.
- Домашний арест музыкант назвал маленькой победой. Он подчеркнул: впереди большая битва. Однако за правду нужно бороться.
Поделиться новостью