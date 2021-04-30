Може отримати компенсацію за період у СІЗО, – Малюська про Антоненка
Денис Малюська заявив, що якщо вину Андрія Антоненка не доведуть, він отримає компенсацію за період перебування у СІЗО. Водночас міністр наголосив: зміна запобіжного заходу для Антоненка не означає, що "справа розвалюється".
Джерело:"Свобода слова Савіка Шустера"
Міністр юстиції Малюська також заявив, що Антоненку змінили запобіжний захід через те, що він надто довго перебував у СІЗО.
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Посадовець пояснив: якщо людина тривалий час (рік – два) перебуває у СІЗО, а вироку досі немає, запобіжний захід потрібно змінити. Однак це роблять лише за однієї умови – затриманий не становить загрози для суспільства.
За словами Малюськи, зміна запобіжного заходу не означає, що Антоненко "невинуватий чи справа розвалюється". Посадовець наголосив: має бути "ліміт перебування людей в СІЗО".
Водночас якщо невинуватість Антоненка доведуть, йому виплатять компенсацію за час перебування у СІЗО.
Є компенсація за необґрунтоване обвинувачення і за весь час утримання в ізоляторі йому може бути виплачена компенсація за його зверненням. Чим довше утримання – тим більша компенсація,
– наголосив Малюська
Зміна запобіжного заходу для Антоненка: головне
- Шевченківський суд Києва 30 квітня змінив запобіжний захід для Андрія Антоненка. Музикант перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.
- У СІЗО Антоненко перебував з 3 грудня 2019 року. Причиною стало те, що Антоненка підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.
- Домашній арешт музикант назвав маленькою перемогою. Він наголосив: попереду велика битва. Однак за правду потрібно боротися.
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