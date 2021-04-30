Андрій Антоненко, який був у СІЗО понад рік, прокоментував зміну йому запобіжного заходу. Він заявив: це вже можна вважати маленькою перемогою.

Таку заяву Андрій Антоненко зробив із зали Шевченківського райсуду у коментарі журналістам. Важливо Справа Шеремета: через півтора року Антоненка випустили з СІЗО Я лихого не робив і нічого не ховав, тільки дещо зрозумів, тільки дещо з'ясвав,

– процитував Антоненко власну пісню. Доповнюємо новину...