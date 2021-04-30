Андрей Антоненко, который был в СИЗО более года, прокомментировал изменение ему меры пресечения. Он заявил: это уже можно считать маленькой победой.

Однако, изменение меры пресечения – это, конечно, еще не победа в этой войне. Такое заявление Андрей Антоненко сделал из зала Шевченковского райсуда в комментарии журналистам.

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"Маленькая победа"

Андрей Антоненко после оглашения приговора, со слезами на глазах обнялся со своей матерью и женой. Далее прокомментировал решение суда об изменении меры пресечения. Напомним: пребывание в СИЗО ему заменили круглосуточным домашним арестом.

Я лихого не делал и ничего не прятал, только кое-что понял, только кое-что выяснял,

– процитировал Антоненко собственную песню.

Антоненко поблагодарил всех, кто его поддерживал и отметил: за правду в Украине нужно драться и бороться и даже умирать, как и за саму Украину. Далее взволнованно сказал, что переполнен эмоциями, поэтому дальнейшие комментарии даст позже.

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Антоненко пробыл в СИЗО более года