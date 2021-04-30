Это маленькая победа, – Андрей Антоненко о долгожданном выходе из СИЗО
Андрей Антоненко, который был в СИЗО более года, прокомментировал изменение ему меры пресечения. Он заявил: это уже можно считать маленькой победой.
Источник:24 канал
Однако, изменение меры пресечения – это, конечно, еще не победа в этой войне. Такое заявление Андрей Антоненко сделал из зала Шевченковского райсуда в комментарии журналистам.
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"Маленькая победа"
Андрей Антоненко после оглашения приговора, со слезами на глазах обнялся со своей матерью и женой. Далее прокомментировал решение суда об изменении меры пресечения. Напомним: пребывание в СИЗО ему заменили круглосуточным домашним арестом.
Я лихого не делал и ничего не прятал, только кое-что понял, только кое-что выяснял,
– процитировал Антоненко собственную песню.
Антоненко поблагодарил всех, кто его поддерживал и отметил: за правду в Украине нужно драться и бороться и даже умирать, как и за саму Украину. Далее взволнованно сказал, что переполнен эмоциями, поэтому дальнейшие комментарии даст позже.
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Антоненко пробыл в СИЗО более года
- Решение изменить меру пресечения Шевченковский райсуд принял 30 апреля 2021 года.
- Музыкант Андрей Антоненко находился в СИЗО непрерывно с 3 декабря 2019 года.
- Защита Антоненко просила изменить музыканту меру пресечения на круглосуточный домашний арест.
- Прокурор не возражал против такого решения и сообщил, что полагается на усмотрение суда.
- Отметим: такое решение прокурор принял впервые.
- Андрея Антоненко подозревают в убийстве Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году.
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