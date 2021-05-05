Андрій Антоненко, якого підозрюють у підготовці вбивства українського журналіста Павла Шеремета, нарешті перебуває вдома. Під цілодобовим домашнім арештом він знову звикає до своєї квартири – у ній не був аж 505 днів.

Антоненко перебуває з електронним браслетом. Діти дбайливо підв'язали його гумками для волосся, щоб він не натирав татові ногу.

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За час перебування вдома Антоненко розповів, що встиг вже зламати ліжко та насолодитися домашньою кухнею. Він додав, що не збирається розслаблятись та надалі доводитиме свою невинність.

"Намагаюся тримати розум холодним", – сказав він та зауважив, що "ця історія перейшла всі грані маразму".

Дружина Світлана зауважила, що діти – син Віктор і дочка Варвара – після повернення батька ставляться до нього дуже трепетно.

Вони до Андрія підходять дуже тихо, обіймають і просто мовчать,

– сказала дружина.



Андрій Антоненко вдома з дітьми / Фото FreeAntonenko



Андрій Антоненко з дружиною Світланою / Фото з фейсбуку Антоненка

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