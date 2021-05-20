Это произошло на пресконференции по случаю второй годовщины президентства. Стоит отметить, что Зеленский публично для всех не показал переписку-только одному журналисту, которого интересовал этот вопрос.
К теме Пресс-конференция Владимира Зеленского: о чем говорит президент
Не знаю, простит ли она мне, но могу вам сказать. Сегодня утром мы с Яной Дугарь переписывались. Мне не все равно,
– сказал Зеленский.
Президент предложил журналисту подойти к нему, чтобы он смог показать на смартфоне переписки.
"Можно вас? Вы же хотите посмотреть, а я не могу всем показать. Это мое личное. Это секрет, но я вам покажу, потому что вы спросили. Я в целом открытый человек", – добавил он.
Зеленский показал переписку с Дугарь: видео
Мне не все равно, – Зеленский
Он отметил, что не хотел бы комментировать дело об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Я не вмешиваюсь в деятельность правоохранительных органов и суда. Однако, скажу откровенно, я знаю подробно о происходящем,
– заверил Зеленский.
"Мне не все равно. Если эти люди незаконно осуждены – мне не все равно. 100% доказательств относительно того, виновны они или нет, еще нет", – подытожил президент.
Смотрите пресс-конференцию Зеленского: видео
Новость дополняется...