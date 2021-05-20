Это произошло на пресконференции по случаю второй годовщины президентства. Стоит отметить, что Зеленский публично для всех не показал переписку-только одному журналисту, которого интересовал этот вопрос.

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Не знаю, простит ли она мне, но могу вам сказать. Сегодня утром мы с Яной Дугарь переписывались. Мне не все равно,

– сказал Зеленский.

Президент предложил журналисту подойти к нему, чтобы он смог показать на смартфоне переписки.

"Можно вас? Вы же хотите посмотреть, а я не могу всем показать. Это мое личное. Это секрет, но я вам покажу, потому что вы спросили. Я в целом открытый человек", – добавил он.

Зеленский показал переписку с Дугарь: видео

Мне не все равно, – Зеленский

Он отметил, что не хотел бы комментировать дело об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Я не вмешиваюсь в деятельность правоохранительных органов и суда. Однако, скажу откровенно, я знаю подробно о происходящем,

– заверил Зеленский.

"Мне не все равно. Если эти люди незаконно осуждены – мне не все равно. 100% доказательств относительно того, виновны они или нет, еще нет", – подытожил президент.

Справка. Еще в июле 2016 года взорвали машину, в которой был журналист Павел Шеремет. В причастности к убийству подозревают Андрея Антоненко, Яну Дугарь и Юлию Кузьменко. Суд продлил меры пресечения Кузьменко и Дугарь 18 мая еще на 2 месяца.

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