Політолог Володимир Фесенко заявив, що під час пресконференції Зеленський сформулював своє людське ставлення до справи Шеремета. Втім, за його словами, президент відповідав дуже обережно про Авакова.

Читайте також Я відкритий, – Зеленський показав журналісту листування з Яною Дугарь

Фесенко зазначив, що Зеленський загалом позитивно оцінив роботу Міністерства внутрішніх справ, коли розповідав про затримання 2 "злодіїв у законі".

Як заявив політолог, наразі про звільнення Авакова взагалі не мовиться.

Зеленський не дав жодної прямої відповіді про те, що Авакова звільнять,

– зауважив Фесенко.

До теми Я не знаю, хто винен, – Зеленський про вбивство Шеремета

На думку політолога, у справі Шеремета є моральна проблема для Авакова. Як зауважив Фесенко, буде мовитися про його особисту, політичну й моральну відповідальність у цьому питанні.

Вбивство Шеремета: коротко