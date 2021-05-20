Політолог Володимир Фесенко заявив, що під час пресконференції Зеленський сформулював своє людське ставлення до справи Шеремета. Втім, за його словами, президент відповідав дуже обережно про Авакова.
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Фесенко зазначив, що Зеленський загалом позитивно оцінив роботу Міністерства внутрішніх справ, коли розповідав про затримання 2 "злодіїв у законі".
Як заявив політолог, наразі про звільнення Авакова взагалі не мовиться.
Зеленський не дав жодної прямої відповіді про те, що Авакова звільнять,
– зауважив Фесенко.
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На думку політолога, у справі Шеремета є моральна проблема для Авакова. Як зауважив Фесенко, буде мовитися про його особисту, політичну й моральну відповідальність у цьому питанні.
Вбивство Шеремета: коротко
- Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в центрі Києва. Це сталося внаслідок вибуху автомобіля, у якому він перебував.
- У МВС оголосили винними у вбивстві журналіста 3 людей. Мовиться про Яну Дугарь, Юлію Кузьменко та Андрія Антоненка.
- Шевченківський суд Києва 30 квітня змінив запобіжний захід Андрію Антоненку з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.
- Варто зауважити, що на підтримку підозрюваних активісти періодично влаштовують акції протесту.