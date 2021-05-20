Про це він повідомив 20 травня під час великої пресконференції з нагоди другої річниці свого президенства.

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Не пам'ятаю, чи була там на білбордах (перед виборами – 24 канал) епоха Медведчука. Я думаю, що це частина програми суспільства, а не, навіть, президента України. Я вважаю, що ця епоха закінчиться,

– сказав Володимир Зеленський.

Закінчення епохи корупції

"Епоха корупції, я, в принципі, вважаю, що ми зробили багато кроків уперед. Санкційна потужна політика, я знайшов шлях інший через РНБО. Але останнім часом почали потужно працювати і прокурори, і СБУ, і поліція. До речі, сьогодні також затримали двох "злодії у законі" на Дніпропетровщині", – зауважив глава держави.

Президент пояснив, що стосовно корупції вони "чистять вертикалі, вибудовані великим бізнесом". Він вважає, що вже почали закінчення цієї епохи і наголосив, що "точно її закінчить".

Епоха бідності – це найскладніше

Володимир Зеленський поінформував, що найскладніше закінчити епоху бідності.

Не все залежить від мене, скажу чесно, тисну на уряд. Щоб ми збільшували і мінімалку, і пенсії. Їм не просто і зі мною, і з наповненням бюджету. Економіка розвивається достатньо повільно через COVID-19,

– додав президент.

Глава держави підсумував: "Епоха бідності закінчиться тоді, коли всі сплачуватимуть податки, коли буде дерегуляція, коли держава буде повністю диджиталізована. Все це буде, обов'язково".

Справа Медведчука: коротко

Кума Путіна підозрюють у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму. Підозру підписала особисто генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Печерський суд Києва 13 травня обирав проросійському нардепу запобіжний захід. Прокурори клопотали про тримання під вартою з можливістю застави у 300 мільйонів гривень.

Однак суд вирішив відправити Медведчука під домашній арешт до 9 липня. Згодом стало відомо, що на депутата від ОПЗЖ одягли електронний браслет.

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