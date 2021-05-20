Військовий парад буде великим. Про це розповів президент Володимир Зеленський на пресконференції.
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Парад буде військовий, парад буде великий, як на суші, так і на воді, буде і на Дніпрі, і в Одесі, і в Києві на Майдані,
– сказав Зеленський.
Після параду ввечері у Києві відбудеться концерт українських зірок.
Українці святкуватимуть кілька днів
День Незалежності українці святкуватимуть протягом кількох днів. Напередодні свята відбудеться саміт Кримської платформи.
23 серпня буде великий концерт українців, які приїдуть з інших куточків світу. На свято запросили й лідерів інших держав.
Важливо Пресконференція Володимира Зеленського: про що говорить президент