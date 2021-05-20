Військовий парад буде великим. Про це розповів президент Володимир Зеленський на пресконференції.

До теми Зеленський представив символ 30-річчя Незалежності та анонсував саміт Кримської платформи

Парад буде військовий, парад буде великий, як на суші, так і на воді, буде і на Дніпрі, і в Одесі, і в Києві на Майдані,
– сказав Зеленський.

Після параду ввечері у Києві відбудеться концерт українських зірок.

Українці святкуватимуть кілька днів

День Незалежності українці святкуватимуть протягом кількох днів. Напередодні свята відбудеться саміт Кримської платформи.

23 серпня буде великий концерт українців, які приїдуть з інших куточків світу. На свято запросили й лідерів інших держав.

Важливо Пресконференція Володимира Зеленського: про що говорить президент