Військовий парад буде великим. Про це розповів президент Володимир Зеленський на пресконференції.

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Парад буде військовий, парад буде великий, як на суші, так і на воді, буде і на Дніпрі, і в Одесі, і в Києві на Майдані,

– сказав Зеленський.

Після параду ввечері у Києві відбудеться концерт українських зірок.

Зверніть увагу! У 2019 та 2020 році Україна не проводила військового параду до Дня Незалежності.

Українці святкуватимуть кілька днів

День Незалежності українці святкуватимуть протягом кількох днів. Напередодні свята відбудеться саміт Кримської платформи.

23 серпня буде великий концерт українців, які приїдуть з інших куточків світу. На свято запросили й лідерів інших держав.

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