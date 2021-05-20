Военный парад будет большим. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский на пресс-конференции.

К теме Зеленский представил символ 30-летия Независимости и анонсировал саммит Крымской платформы

Будет военный парад, парад будет большой, как на суше, так и на воде, и на Днепре, и в Одессе, и в Киеве на Майдане,

– сказал Зеленский.

После парада вечером в Киеве состоится концерт украинских звезд.

Обратите внимание! В 2019 и 2020 году Украина не проводила военный парад ко Дню Независимости.

Украинцы будут праздновать несколько дней

День Независимости украинцы будут праздновать в течение нескольких дней. Накануне праздника состоится саммит Крымской платформы.

23 августа будет большой концерт украинцев, которые приедут из других уголков мира. На праздник пригласили и лидеров других государств.

Важно Пресс-конференция Владимира Зеленского: о чем говорит президент