Военный парад будет большим. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский на пресс-конференции.
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Будет военный парад, парад будет большой, как на суше, так и на воде, и на Днепре, и в Одессе, и в Киеве на Майдане,
– сказал Зеленский.
После парада вечером в Киеве состоится концерт украинских звезд.
Украинцы будут праздновать несколько дней
День Независимости украинцы будут праздновать в течение нескольких дней. Накануне праздника состоится саммит Крымской платформы.
23 августа будет большой концерт украинцев, которые приедут из других уголков мира. На праздник пригласили и лидеров других государств.
Важно Пресс-конференция Владимира Зеленского: о чем говорит президент