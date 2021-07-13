Геращенко в эфире одного из телеканалов заявил, что Монастырский – взвешенный и умный человек.

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Геращенко о кандидате на пост главы МВД

Денис Монастырский – высокоинтеллектуальный, грамотный, подготовленный человек, он работает уже 2 года руководителем комитета по вопросам правоохранительной деятельности, он знает все руководство правоохранительных органов страны,

– отметил пока замминистра.

Он также отметил, что считает кандидатуру Монастырского одним из лучших выборов президента Зеленского.

Также Геращенко объяснил, что все заместители министра внутренних дел в соответствии с законодательством, уходят в отставку после главы ведомства. "Дальше все зависит от будущего министра внутренних дел, его решений, решений правительства", – добавил Геращенко.

При этом он не против сохранить должность – "если будет нужен стране, то готов ее защищать".

Обратите внимание! Ранее Геращенко прокомментировал отставку Авакова – подсчитал, сколько дней он был министром и выразил свою благодарность.

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