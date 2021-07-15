Аваков написал "Слава Украине". Кроме того, опубликовал фотографию, на которой положил руку на сердце.

К теме Рада проголосовала за отставку Авакова

Заметим, что заявление об отставке Аваков написал по собственному желанию 13 июля. Его поддержал 291 нардеп.

В должности чиновник находился аж 7 лет. Его назначили после Революции Достоинства 22 февраля 2014 года, поэтому Аваков успел побыть министром при каденции президентов Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Подробнее об отставке Авакова

Истинные причины увольнения неизвестны. Однако нардеп Даниил Гетманцев поделился, что Аваков написал заявление после разговора с Зеленским.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предполагал, что Аваков может остаться в команде, однако в другом амплуа. А заместитель Арахамии Александр Корниенко заявил, что чиновник – лучшая кандидатура на должность мэра Харькова.

Кстати, Зеленский уже предложил на пост главы МВД Дениса Монастырского – главу комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Монастырский согласился принять предложение. Политик признался: "я принял самое сложное решение в своей жизни". За его назначение тоже будет голосовать Рада.

Провалы Авакова на посту / инфографика 24 канала