Аваков написав "Слава Україні". Крім того, опублікував світлину, на якій поклав руку на серце.

До теми Рада проголосувала за відставку Авакова

Зауважимо, що заяву про відставку Аваков написав за власним бажанням 13 липня. Її підтримав 291 нардеп.

На посаді чиновник перебував аж 7 років. Його призначили справ після Революції Гідності 22 лютого 2014 року, тож Аваков встиг побути міністром за каденцій президентів Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

Детальніше про відставку Авакова

Справжні причини звільнення невідомі. Проте нардеп Данило Гетманцев поділився, що Аваков написав заяву після розмови із Зеленським.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припускав, що Аваков може залишитися у команді, однак в іншому амплуа. Натомість заступник Арахамії Олександр Корнієнко заявив, що чиновник – найкраща кандидатура на посаду мера Харкова.

До речі, Зеленський вже запропонував на посаду глави МВС Дениса Монастирського – очільника комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Монастирський погодився прийняти пропозицію. Політик зізнався: "я прийняв найскладніше рішення у своєму житті". За його призначення теж голосуватиме Рада.



Провали Авакова на посаді / Інфографіка 24 каналу