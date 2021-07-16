Чому Аваков написав заяву про звільнення, що відомо про Дениса Монастирського та чи піде ексміністр у мери Харкова – читайте у першій частині інтерв'ю 24 каналу з заступницею голови фракції "Слуга народу" Євгенією Кравчук.

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Про здобутки Авакова на посаді глави МВС

Після того, як депутати проголосували за звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, майже 300 голосів, народні обранці почали проводжати його оплесками. Ви плескали в долоні?

Так, я плескала.

Чому?

За 7 років Аваков доволі багато хороших справ зробив. З часів Майдану і до зараз, якщо проаналізувати.

Довідка. Арсен Аваков обіймав посаду глави МВС з 2014 року. У відставку він подав 13 липня 2021 року.

Яких саме?

Створення Нацгвардії, я вважаю, що це абсолютно позитивно і зараз Нацгвардія – сучасний орган. До речі, я вже пробула 2 роки при владній партії, я зрозуміла, що деколи краще будувати щось зовсім нове, ніж намагатись перебудувати старе. Нацгвардія – однозначно плюс.

Далі – сервісні центри МВС – це теж плюс, бо не треба стояти 4 години і чекати, комусь давати хабарі за права, переоформлення. Все дуже швидко, все нормально.

Далі – реформа поліції, вона не закінчена, ми це визнаємо і, мені здається, сам Аваков це розуміє, що вона не була завершена повноцінно.



"Перехресний допит" з Євгенією Кравчук / Фото 24 каналу

Вона й не була розпочата...

Але ДАІ, яке перетворили у патрульну поліцію, це все одно крок вперед.

З патрульної поліції пішло понад 50% людей, яких туди з початку набрали.

Знаєте чому? Тому що кожного разу "такий великий бюджет на МВС, куди вони витрачають ці мільярди?", а потім ми дивимось на заробітні плати патрульних поліцейських і кур'єра Glovo, то виникає питання – людина, яка ризикує своїм життям, вона має отримувати стільки ж, скільки кур'єр Glovo? Я не кажу, що це погана професія, але принаймні, не треба їхати затримувати злочинців, гнатися за ними. Кожного дня можна потрапити в небезпечну ситуацію. Я вважаю, що це трохи нечесно. Вважаю, що всі люди мають нормально заробляти в Україні, але коли ти ризикуєш здоров’ям і життям – то якась має бути різниця в заробітній платі.

Чим відрізняється реформа поліції в Грузії та в Україні – в Грузії повністю з нуля набрали весь склад поліції, посадили їх в нові будівлі, де вони працюють на очах у всього суспільства. У нас – 90% старих міліціянтів стали поліцейськими, які залишилися працювати в просякнутих корупцією районних і міських відділках.

Знаєте в чому різниця між Грузією та Україною? Як мінімум те, що населення Грузії трохи більше, ніж населення Києва. Не знаю наскільки, але точно більше. Однозначно, неможливо звільнити всю поліцію і потім "з космосу" прилетять якісь люди, що хочуть працювати на 12 тисяч гривень, брати табельну зброю щодня і йти боротися зі злочинністю. Так не буває, так буває тільки в казках.

Ви правильно сказали про будівлі. Зараз будуються, тільки починають, і на це потрібні гроші, будівлі, які називаються Custody Records – це коли з входу і до переведення в камеру, якщо затримують людину, все фіксується на камеру. Там нормальний ремонт, можна піти в туалет, а не в якусь яму. Це має цивільний вигляд.

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Але скільки таких Custody Records треба зробити в Україні, щоб це охопило всю місцевість. І не лише Київ, не лише Київську область, з якої завжди починають, а десь в Жмеринці, в якомусь райцентрі.

Дивіться повне інтерв'ю Євгенії Кравчук на 24 каналі:

Виявляється, є такий непоганий формат як офіцери громад. Я вважаю, що громади будуть зацікавлені утримувати додатково цих поліцейських. Заробітну плату, звичайно, буде сплачувати держава, це нормально і точно не треба перетворюватись в якусь муніципальну поліцію. Сказати, що це можна зробити за рік, 2 чи 3 – не можна. Але є можливість це реформувати.

Скільки років?

Питання до майбутнього очільника МВС. До речі, я нагадаю, що МВС – це не тільки Національна поліція, це МНС, Прикордонна служба, Нацгвардія, це 300 тисяч особового складу. Очевидно, питання буде "А чому ж ви не замінили Авакова одразу, коли прийшла монобільшість, ви міняли всіх, ставили всіх своїх?". Тому що ми дуже відповідально до цієї ситуації поставились і ми розуміли, що у нас немає сильного кандидата.

В України набагато більше, ніж в Грузії, ресурсів та людей, щоб проводити реформи, коли є бажання.

Я не вважаю, що це найгірший орган, який найбільше не працює. Щоб пересвідчитись, треба просто приїхати і пожити з поліцейськими, які виїжджають на якісь ситуації. Хоча б тиждень. Люди працюють понаднормово. Дуже часто з бензином не все гаразд навіть зараз, хоча краще. Добре, що хоч техніку вже закупили, пересіли на нормальні машини. Але це поступовий процес. Сказати, що він ідеальний – подивіться на рівень довіри. Звичайно, він не такий, як би нам хотілося.

Зашквари Авакова на посаді міністра

Збалансуймо портрет Авакова. Крім здобутків, які ви назвали, хочу нагадати страшні зашквари: розстріл в Княжичах, вбивство дитини у Переяслав-Хмельницькому, зґвалтування у Кагарлику, справа Шеремета. До речі, Аваков пішов у відставку підозріло, через 5 днів виповниться чергова річниця вбивства Павла Шеремета. Може це втеча від відповідальності?

Була домовленість з самого початку, що як тільки ми будемо мати сильну кандидатуру на заміну Авакова, то Аваков напише заяву за власним бажанням. Треба віддати все-таки належне, якщо порівняти з тим процесом, як звільняли Степанова, якого називали "сильним міністром", то зараз пройшло все абсолютно спокійно, без якихось таємних переговорів.

Щодо Шеремета дійсно є питання. Ще тоді, коли відбувалась пресконференція, на яку запросили президента України, для мене було дивно, навіщо запрошувати президента України на пресконференцію, коли люди не є обвинуваченими, коли відбувається підозра, процесуальні дії, але це не є очевидно, що ці люди є винні. Абсолютно точно було помилкою запрошувати туди президента, це був початок 2019 року.



Провали Авакова на посаді / Інфографіка 24 каналу

Мені здається, президент повірив на слово і довірився, що нібито справа завершена, а вона тільки починалася насправді. Визнаймо, що справа Шеремета, яку презентував тоді Аваков разом з президентом, розвалилася.

Я можу сказати, що вона розвалюється. Але розвалиться вона в суді, коли буде якийсь вирок. Тобто якесь рішення. Але дійсно вона розвалюється, тут відбуваються якісь об'єктивні речі.

Куди може податися Аваков

У нас скоро виникне нова структура – Бюро економічної безпеки. Чи не піде туди міністр?

Він точно туди не піде, бо він не подавався. Там є конкурс і понад 40 кандидатів. І, звісно, там немає прізвища Аваков. Це перше. А, по-друге, все-таки загальна реформа БЕБ передбачає, що всі функції з розслідування економічних злочинів з СБУ та Нацполіції виводяться в окремий орган, який більше не силовий, а аналітичний. Треба зафіксувати цю реформу, проголосувавши в другому читанні за новий закон про СБУ. Він уже готовий на рівні комітету, але там більше ніж 2 тисячі правок. Зрозуміло, ми будемо голосувати восени. Я думаю, що у вересні закон про СБУ буде проголосований.

Довідка. 28 січня 2021 року Верховна Рада підтримала створення Бюро економічної безпеки. Його головна мета – розслідувати економічні злочини. Зараз цим займаються Податкова міліція, СБУ та Нацполіція.

На БЕБ є від влади свій претендент – це Данило Гетманцев, голова комітету з питань податкової і митної політики.

І знову – промах. Бо Данило Гетманцев не подавався на конкурс.

А вже назвали всі прізвища?

Так, це все опубліковано. І Данило Гетманцев не подавався.

Чи піде Аваков у мери Харкова

А от куди може податися Аваков, так це на вибори мера Харкова. Що ви про це думаєте?

Я можу тільки повторити те, що сказав голова нашої партії Олександр Корнієнко. Якщо буде таке бажання, навіть і балотуватися від "Слуги народу" на цю посаду, то, можливо, може бути прийнято таке рішення. Але має бути якесь бажання балотуватися. Це ж не призначення на мера Харкова, це виборча кампанія.



Євгенія Кравчук: "В Авакова насамперед має бути якесь бажання балотуватися" / Фото 24 каналу

Просто вже у вересні має розпочатися офіційна передвиборча кампанія.

Власне. В кінці жовтня відбудуться вибори, вони призначені на останню неділю жовтня. Я не маю якогось підтвердження, що Аваков хоче чи буде балотуватися.

А загалом чи є розуміння того, кого можуть делегувати на вибори в Харкові? Тому що 1,5 місяці і вже має розпочатися передвиборча кампанія, а ми ще не розуміємо до кінця, хто може претендувати від "слуг народу" на цю посаду.

Я не спілкувалася з харківським осередком з приводу того, які зараз розглядаються кандидатури. Але публічно я не чула таких прізвищ. Бо зазвичай офіційна кампанія стартує за 1,5 – 2 місяці, а неофіційна починається раніше. І одразу видно, коли людина якось більш публічно себе проявляє. Я поки не бачу серед своїх колег нікого, хто б прицільно вже працював по Харкову.

Тому що Добкін відразу сказав, що він йде у мери.

Але Добкін точно не йде від "Слуги народу".

Про Дениса Монастирського

Дениса Монастирського також називають "людиною Авакова", він друг Антона Геращенка. Чи дійсно він достойний кандидат, щоб замінити Авакова? Ба більше говорять, що сам Аваков його нібито президенту і рекомендував.

Президенту Дениса Монастирського рекомендував Давид Арахамія. І я розумію, чому він це зробив. Бо у питанні проходження голосування у Верховній Раді – це оптимальна кандидатура. Якщо я не помиляюся, Денис Монастирський був 18 номером у нас у списку під час виборів. Він проїздив різні регіони під час передвиборчої кампанії. Він 2 роки працює головою комітету з питань правоохоронної діяльності, де не лише відомство МВС. Зокрема, там ще й Офіс генпрокурора.

Він уже такий доволі досвідчений після цих 2 років. І якби ми, наприклад, пропонували цю ж саму кандидатуру 2 роки тому, не було впевненості, що вистачить досвіду й знань.

Зараз ми розуміємо, що Монастирський впорається. Я його знаю з початку виборчої кампанії, він дуже порядний і професійний, дуже добре розуміється в законодавстві.

Він справді був помічником Геращенка, коли той був народним депутатом у минулому скликанні, але я не бачу в цьому нічого дивного. Бо люди, які працюють в одній сфері, так чи інакше знайомі між собою, співпрацюють і це навпаки свідчить, що він у цій темі розбирається і вже давно.

Це той самий Денис Монастирський, який рекомендував дисертацію Іллі Киви використовувати в роботі комітету з питань правоохоронної діяльності...

Якщо за 3 дні це найбільша претензія до Дениса Монастирського, що він підписав як голова комітету довідку для Киви, який там працює, то це дуже хороший кандидат. Бо він не був у жодному корупційному скандалі, у нього машина для середнього класу, точно не Range Rover, Mercedes. Його витрати відповідають його доходам. Так, підписав цю довідку. Мені здається, Кива ж так і не отримав кандидатське звання, а Денис Монастирський – дійсний кандидат юридичних наук. Я можу повірити, що він писав свою дисертацію сам.



Денис Монастирський / Фото пресслужби "Слуги народу"

Про Олексія Данілова

Ходили чутки, що на цю посаду ще може претендувати секретар РНБО Олексій Данілов.

Це якісь були публікації з посиланням на анонімні джерела. Але мені здається, що правильний вибір був у тому, що це людина з команди, з фракції. Бо набагато вищі шанси в людини, яка знайома дуже близько з депутатами, бути проголосованою в такий короткий термін.

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А чому не Олексій Данілов? Він все ж таки більш досвідчена людина, ніж Монастирський. Він більш компетентний, у нього більше стратегічного бачення.

Ви знаєте, мені так подобається, як він себе проявляє на посаді секретаря РНБО. Було б навіть зайвим думати про те, щоб висмикнути людину з тієї інституції і роботи, де він себе проявляє. Це по-перше. А, по-друге, у питанні правоохоронних органів у Дениса Монастирського більше відповідного досвіду, ніж у Данілова.

Про відставку Венедіктової і кадрові зміни в уряді

Восени ви говорили, що можливі чергові перестановки в уряді. Ширилися чутки про відставку Венедіктової чи Малюськи. Чи відомо вам щось про це?

Зрозуміло, що в нас немає якихось недоторканних прізвищ, міністрів чи взагалі чиновників. Але щодо пані Венедіктової, я думаю, що це вже зовсім чутки в кубі – десь з телеграм-каналів.

Просто як Авакову президент ставив завдання, що він має показати результат, наприклад, щодо того ж Шеремета, і зараз цього немає. Так і Венедіктовій президент говорив про те, вона має показати якийсь результат. Вже другий рік пішов, але особливих гучних результатів ми не бачимо.

Я б не сказала, що немає результатів. Як мінімум, ми Медведчука не спостерігаємо з трибуни Верховної Ради і в ефірі його пропагандистських каналів. А він сидить з домашнім арештом і золотими іконами в квартирі. І так можна перелічувати багато справ. Там і справи по Майдану зрушилися – перші вироки є. Не можу сказати, що це на 100% ідеальна робота, але вона рухається.



Денис Малюська та Ірина Венедіктова / Колаж 24 каналу

Щодо Дениса Малюськи, я не є членом профільного комітету. Я його роботу оцінюю добре. Він, звісно, дуже екстравагантний у своїх постах у фейсбуці, але з погляду професійної діяльності і як він готує законопроєкти, я цілком задоволена. Але якщо виникає питання про відставку, це обговорюється в Кабміні.

А яке міністерство, на вашу думку, працює не надто добре?

Багато є нарікань по Міністерству оборони. І це правда, і вони є, зокрема, і від депутатів нашої фракції. І я не про скандал на підборах, а про закупівлі, законодавчу роботу. Там навіть було засідання комітету. Це не була недовіра, але доволі жорстке звернення до міністерства, що за планом законодавчих робіт вони відстають. Втім ці чи інші кадрові зміни, я не можу однозначно підтвердити це, але ми їх уже побачимо, як-то кажуть, у новому сезоні.

Про співпрацю України з Китаєм та легалізацію медичного канабісу – читайте вже незабаром у другій частині інтерв'ю з Євгенією Кравчук.