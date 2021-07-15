В ефірі одного з українських телеканалів Геращенко заявив, що Аваков не планував бути "вічним міністром". Саме тому пропозицію Зеленського політик сприйняв спокійно.

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Рішенням президента було запропонувати Арсену Борисовичу піти у відставку. Арсен Борисович прийняв це рішення, воно було абсолютно спокійне, зважене, воно досить давно готувалося,

– наголосив Геращенко.

За словами Геращенка, наразі Аваков планує відпустку. Однак після відпочинку, без сумніву, повернеться в Україну та допомагатиме президенту.

Окрім того, Геращенко зауважив, що Аваков допомагатиме Денису Монастирському, з яким вони добре знайомі.

Відставка Авакова: головне

Арсен Аваков обіймав посаду глави МВС з 2014 року. У відставку він подав 13 липня 2021 року. У Верховній Раді це рішення підтримав 291 народний обранець.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що відставка була ініціативою самого Авакова.

На свою відставку ексглава МВС відреагував лаконічним постом. У ньому було лише 2 слова: "Слава Україні!".



Провали Авакова на посаді / Інфографіка 24 каналу