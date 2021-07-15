В эфире одного из украинских телеканалов Геращенко заявил, что Аваков не планировал быть "вечным министром". Именно поэтому предложение Зеленского политик воспринял спокойно.

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Решением президента было предложить Арсену Борисовичу уйти в отставку. Арсен Борисович принял это решение, оно было абсолютно спокойное, взвешенное, оно довольно давно готовилось,

– подчеркнул Геращенко.

По словам Геращенко, сейчас Аваков планирует отпуск. Однако после отдыха, без сомнения, вернется в Украину и будет помогать президенту.

Кроме того, Геращенко отметил, что Аваков будет помогать Денису Монастырскому, с которым они хорошо знакомы.

Отставка Авакова: главное



Провалы Авакова на посту / инфографика 24 канала

