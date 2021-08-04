Об этом в эфире программы "Что это было" на 24 канале рассказал эксперт по политике Александр Солонтай. Вместе с Сергеем Лещенко они обсудили деолигархизацию, санкции против Виктора Медведчука, рейтинг Владимира Зеленского.

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О борьбе с олигархами

После Медведчука (под санкциями – 24 канал) должен быть кто-то, кто действительно убедит общество, что это будет действительно борьба с олигархией, коррупцией и первыми главными негодяями в стране.

Потому что если он (Зеленский – 24 канал) туда поставит Порошенко – это будет полностью в контексте того, что он расчищает себе электоральное поле. Порошенко сейчас не может быть вторым. В будущем третьим, четвертым – без проблем.

После того как СНБО объявила в этом политическом сезоне, что у нас есть 13 "мишеней" и сказали, что впервые в истории Украины у нас – минус олигарх, то есть осталось 12, я начал накидывать список – у меня никак 12 не получается.

Если взять Коломойского, то он точно есть и в списке 12, который объявил Данилов, он точно есть и в моем списке. Коломойский действительно под это подходит.

Что известно о деолигархизации в Украине?

1 июля Верховная Рада



Нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук отметила, что за соответствующий законопроект 1 июля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект Владимира Зеленского о статусе олигархов. По словам президента Украины, соответствующий документ оставляет в прошлом влияние олигархов Нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук отметила, что за соответствующий законопроект проголосуют в правительстве уже осенью 2021 года.

О домашнем аресте Медведчука

Произошла непосадка Медведчука. Разве ему плохо дома сидится? Ключевая история не в посадке, а в том, что у тебя забирают медиаимперию, не дают возможность зарабатывать на финансовых потоках, полностью переформатируют бизнес и окружение – тебя фактически обнуляют в украинской политике.

Это про грамотный ход. Кстати, до сих пор загадка – Медведчука не смогли посадить или грамотно продумали (события – 24 канал).

Обратите внимание! Медведчуку объявили подозрение в государственной измене еще в мае 2021 года. Тогда ему избрана мера пресечения – круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. 9 июля меру пресечения продлили.

Или третий момент – ему дали возможность убежать, он не убежал, так ему сказали "Тогда дома будешь сидеть". Мы же не знаем ответа на этот вопрос.

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О рейтинге Зеленского

Сезон пошел не по плану. Не с точки зрения образования, а с точки зрения украинской политики. Обычно на втором году полномочий у президента обваливается рейтинг, уже серьезно проседает.

Меня удивляет то, что Зеленский все равно остается на достаточно высоком рейтинге поддержки, который еще немного и подрос. Почему – понятно, но удивляет, что это произошло.

Удар по Медведчуку, его медиаимперии в частности, заседание СНБО в стиле сериала и принятых решений, которые подняли ставку ожидания – это основные причины.

Актуально Зеленский ослабил позиции, однако до сих пор лидирует: свежий президентский рейтинг

Обновленный рейтинг Зеленского: коротко