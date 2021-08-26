Об этом рассказала в интервью госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова. Она подчеркнула, что и Украина, и Соединенные Штаты воспринимают "Северный поток-2" однозначно.

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Проект несет угрозы для региона в целом, – Маркарова

Это геополитический проект Российской Федерации, и мы понимаем, какие риски он несет не только для Украины, но и для региона в целом,

– отметила Маркарова.

Маркарова отметила, что санкции против Москвы за газопровод могут принимать исключительно США. Однако, подчеркнула госпожа посол, Вашингтон заинтересован в совместной работе с Украиной. Американцы тоже хотят, чтобы проект не стал оружием против Украины и региона.

Проект обсуждали министры энергетики США, Германии и Украины

Российский проект в Киеве обсуждали министры энергетики США, Германии и Украины. Во время встречи глава Минэнергетики США Дженнифер Гренхольма обратила внимание на качество российского газа. Голубое топливо России – "грязное" из-за выбросов углекислого газа, коррупции, шантажа и манипуляций.

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Отметим, что ранее американские СМИ сообщили, что судно "Фортуна" должно завершить работы по прокладке труб 12 сентября.

Обратите внимание! 21 июля соглашение по "Северному потоку-2" подписали Джо Байден и Ангела Меркель. Германия обязалась инициировать санкции против России, если та будет использовать газ как оружие.