Там он разобрал экономические и политические проблемы, с которыми может столкнуться президент Украины во время своего визита Вашингтон. И многие в Украине восприняли эту статью за чистую монету. Но не все так однозначно. Давайте обо всем по порядку.

Предыдущий выпуск Военный парад с солдатами НАТО: страшный сон Путина осуществился в Киеве

Одним из главных признаков прохладного отношения администрации Байдена к Украине, по мнению автора, стало изменение позиции по "Северному потоку-2".

Мол, Вашингтон хочет убедить Россию выйти из Сирии и не допустить сближения Москвы с Китаем. В то же время, в проекте заложено много финансовых интересов других партнеров США, таких как Германия, поэтому интересы Украины могут отойти на второй план.

Рапоза упомянул позицию Обамы и ситуацию з Хантером Байденом

Дальше по тексту Рапоза ссылается на позицию администрации Барака Обамы, когда Джо Байден был вицепрезидентом США. Тогда американцы сдержанно отреагировали на на оккупацию Крыма Россией и ввели санкции лишь после вторжения россиян на Донбасс.

В тоже время, Рапоза решил упомянуть и старый избитый коррупционный скандал связанный с сыном Джо Байдена – Хантером, который был в совете директоров украинской компании Буризма и также имел связи с Россией, в частности, бывшей женой мэра Москвы Юрия Лужкова.

И здесь стоит напомнить, что во время предвыборной гонки в США в 2020 году, Дональд Трамп пытался использовать именно этот скандал против своего соперника Джо Байдена.

Но своей роли эта история не сыграла, но теперь, по мнению Рапозы, Байден обижается на Украину, которая могла серьезно помешать его избранию президентом США.



По мнению аналитиком, Байден обижается на Украину / Фото Associated Press

Какие проблемы в Украины

Но и на этом проблемы Украины, по мнению Рапоза, не заканчиваются. Автор вспоминает:

дефицит бюджета Украины;

долги перед международными валютными организациями;

большой государственный долг – более 65% ВВП.

По его мнению, кроме траншей МВФ, для преодоления потерь связанных с "Северным потоком-2" и полноценного экономического развития, Украине нужно больше прямых инвестиций, особенно в энергетический сектор.

Интересно "Северный поток-2" – это история, как зарабатывало окружение Путина, – Лещенко

Но при этом у Украины крайне плохая репутация глубоко коррумпированной страны, в которую американские корпорации вряд ли будут заинтересованы вкладывать свои деньги.

И вот прочитав эту статью складывается впечатление, что у Украины нет надежд на продуктивную встречу с президентом США, несмотря на все заверения украинской стороны в обратном. Но давайте подробнее рассмотрим позицию автора статьи – Кеннета Рапозы.

Какая позиция в Кеннета Рапозы

Даже в этой публикации, прослеживается, что Рапоза скорее является приверженцем бывшего президента США Дональда Трампа. То есть в противовес сдержанности администрации Обамы в отношении санкций, он ставит более жесткую позицию Трампа.

И в целом выставляет демократов приверженцами коррупции, по крайней мере в Украине. То есть всё то, на чем играл лично Трамп.

Что касается "Северного потока-2", Рапоза настаивает на том, что это именно соглашение подписанное Байденом позволяет достроить российскую трубу. Но тот же Рапоза настаивал, что санкции США ни к чему не приведут, ведь туда уже вложено огромное количество европейских денег.

Более того, он заявил, что газопровод практически завершен и готов к запуску. Вот только одна поправка, про готовность российской трубы к запуску Рапоза заявил еще в 2019 году.

Автор делает выводы из заявлений россиян

И здесь стоит отметить – Рапоза колумнист, то есть автор высказывающий свое мнение. Вот и выходит, что позицию издания не стоит ставить в один ряд с мнением отдельного колумниста. Ведь Рапоза, кроме всего прочего, очень долго работал именно с российскими экспертами. Конечно я не берусь утверждать, что он лоббист Кремля, скорее он просто делает выводы из позиции и заявлений самих россиян.



Рапоза делает выводы из позиции России / Фото Associated Press

Более того, с позицией США по "Северному потоку-2" тоже не все так однозначно. Ведь даже не смотря на соглашение Байдена с Меркель, президент США не принимает все решения единолично. Он так же должен брать в расчет позицию американского Конгресса, который по-прежнему настаивает на санкциях против российского газопровода.

В Европе "Газпром" также столкнулся с проблемами, несмотря на договор подписанный Меркель. Немецкий суд сегодня отклонил иск компании Nord Stream 2 AG – оператора "Северного потока-2" – которая пыталась избежать норм Газовой директивы Евросоюза.

Справка. Из этой директивы следует, что необходимо разделение компаний, которые поставляют газ, и которые его транспортируют. Таким образом, компания-оператор "Северного потока-2" должна быть независимой от "Газпрома". При этом еще и оставлять 50% пропускной мощности трубы для альтернативных поставщиков.

Все это согласно поправкам, которые внесли в газовую директиву еще в 2019 году, чтобы как раз таки оказать влияние на "Северный поток-2". В самой Nord Stream уже назвали это дискриминацией и утверждают, что их жалобы продолжают рассматривать в Европейском суде.

Россияне ссылаются на то, что в этой самой газовой директиве указано, что газопроводы из третьих стран будут освобождены от ее правил, если их строительство было завершено к 23 мая 2019 года. Они считают, что к тому времени газопровод был завершен, цитирую "с точки зрения финансового обеспечения". Что ж, пройдет ли такая формулировка как синоним "завершения строительства", мы узнаем из решения уже Европейского суда.

Встреча Зеленского и Байдена будет продуктивной

И такие небольшие, но победы, как раз таки показывают, что встреча Зеленского с Байденом может быть очень продуктивной. Стоит вспомнить большие планы на этот визит, которые ранее озвучил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Глава МИД разделил переговоры президентов на 3 блока:

первый – политический , где должны обсудить пересмотр отношений Киева и Вашингтона и вывести эти отношения на принципиально новый уровень;

, где должны обсудить пересмотр отношений Киева и Вашингтона и вывести эти отношения на принципиально новый уровень; второй – противодействие российской агрессии , главы государств обсудят вопросы Крыма и Донбасса. В министерстве обороны Украины также заявляли, что планируется подписание ряда соглашений с США в сфере обороны;

, главы государств обсудят вопросы Крыма и Донбасса. В министерстве обороны Украины также заявляли, что планируется подписание ряда соглашений с США в сфере обороны; третий блок как раз касается американских инвестиций в Украину, которых Киеву, по мнению Рапозы, ждать не стоит. Кулеба утверждает, что до встречи Байдена с Зеленским готовятся конкретные проекты, с цифрами и сценариями, которые будут переданы на рассмотрение США.

Поэтому Зеленский должен доказать Байдену, что Украина не является денежной ямой и действительно противодействует олигархам, а деньги американских инвесторов будут в безопасности. Что же касается вопросов безопасности, то похоже, что этот вопрос уже решен.

Обратите внимание Снова требуют мирового признания: у "Талибана" оказалось оружие США

Резюмируя, окончательные выводы сделаем уже 31 августа после встречи лидеров Украины и США, а пока призываю – не поддаваться панике, не искать зраду и критически относиться к разным мнениям, пусть даже они исходят от колумниста авторитетного западного издания.

Полный выпуск программы WTF: смотрите видео 24 канала