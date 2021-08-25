Кроме того, на площади были представлены более 400 единиц военной техники и оружия, а в небо поднялись 75 единиц авиации, среди которых и легендарный самолет АН-225 "Мрия". Также в рамках празднования в Киеве прошел первый речной парад. В нем приняли участие катера и лодки Военно-морских сил, Государственной пограничной службы и полиции, а также других органов.

Советуем прочитать Мы оторвались от России навсегда

Парад вызвал потоки желчи в российских пропагандистов

И на этом не всё. Еще одной особенностью в 2021 году стал тот факт, что впервые параллельно с Киевом парад ВМС Украины проходил и в Одессе. В этом моменте стоит остановиться на реакции Кремля на масштабные празднования Дня Независимости Украины.

Там просто таки пылало. Ведь сбылся страшный сон Путина – на главной площади Киева проходят военные союзники Украины. А именно – солдаты стран-членов НАТО. У российских пропагандистов это вызвало настоящие потоки желчи.

Парад военной техники ко Дню Независимости: смотрите видео

В параде участвовала и авиация НАТО. Впервые в небе над Киевом пролетели:

американские вертолеты Black Hawk;

4 польских истребителя F-16;

2 британских истребителя Typhoon.

Истерика Кремля понятна, ведь эти самолеты имеют огромное преимущество над всеми типами российских истребителей. Это была демонстрация лично для Путина – его войскам не стоит даже рыпаться в сторону Киева в надежде, что там его встретит слабая авиация или противовоздушная оборона.

Нет, и украинская армия, и демонстративная поддержка самолетов НАТО доказывает, что у Киева, в отличии от 2014 года, есть силы противостоять агрессии России. И это не всё, ведь в Одессе прошел парад военно-морских сил Украины совместно с кораблями НАТО.

А это в очередной раз продемонстрировало, что и в Черном море Украина и ее союзники готовы защищать свои интересы.

Истерика Кремля началась задолго до парада в Киеве

Истерика Кремля началась еще задолго до праздничного парада в Киеве и Одессе. Ведь в Москве всеми силами пытаются сделать всё, чтобы мир забыл об их преступлениях в Крыму. Россия на всех уровнях пытается перебить вопрос полуострова темой войны на Донбассе.

Но Украина показала, что о Крыме никто не забыл и борьба продолжается, только уже в цивилизованном, дипломатическом и правовом поле.

Справка. 23 августа Украина провела первый саммит Крымской платформы. Это первая в своем роде переговорная площадка наивысшего уровня, где наша страна и международные партнеры отныне координируют совместные действия по деоккупации Крыма и защите прав украинских граждан на оккупированном полуострове. К событию присоединились 46 стран, в том числе США, Канада, Великобритания, Турция, все члены ЕС и НАТО.

Таким образом Украина с одной стороны дает сигнал мировому сообществу, что она готова бороться за свои территории и ей нужна поддержка стран партнеров. С другой – это сигнал крымчанам, которые все еще ждут деоккупации полуострова.

Особенно важно это слышать от тех дипломатов, которые сегодня фактически представляют в ПАСЕ украинский Крым.

К теме США на Крымской платформе пообещали способствовать деоккупации территорий Украины

Владимир Зеленский подчеркнул, что слов поддержки и озабоченности уже не достаточно. Пора переходить к общим решительным действиям. И такой призыв украинского президента, похоже, нашел отклик в заявлениях западных политиков и не только. Например, заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ подтвердил, Украина обязательно вступит в НАТО, и нас там ждут.

Подобный нарратив можно было услышать в заявлениях других участников саммита. По итогам первой встречи Крымской платформы была подписана совместная декларация и она на самом деле обнадеживающая.

Все страны участники саммита:

в очередной раз подтвердили свое непризнание незаконной оккупации Крыма;

взяли на себя обязательство рассмотреть дополнительные политические и дипломатические санкции относительно России в случае, если Кремль решиться на дальнейшую агрессию;

заявили об объединении ради укрепления безопасности и стабильности в Черноморском регионе.

А это значит еще большее присутствие войск НАТО в Черном море. И Кремлю придется свыкнуться с тем, что военные корабли всё той же Великобритании еще не раз будут проплывать у берегов украинского Крыма.

Кроме того, президент Европейского Совета Шарль Мишель отметил и нарастающую милитаризацию полуострова, а потому всё те же корабли Альянса в Черном море уж очень к месту.

Россию впервые официально на международном уровне признали государством-оккупантом

И что важно – впервые официально на международном уровне Россию признали государством-оккупантом. А это значит, что согласно нормам международного гуманитарного права, она должна немедленно прекратить нарушение прав человека в оккупированном Крыму, обеспечить прямо сейчас беспрепятственный доступ на полуостров для международных, гуманитарных и правозащитных организаций.



Саммит Крымской платформы / Фото пресс-службы Офиса Президента

Вы скажете: "Да вряд-ли Кремль на это пойдет". И я с вами соглашусь. Но в таком случае Украина получает огромное поле для маневра против России.

Ведь всё те же 46 стран подписались под обязательством усиливать за это санкции. А это и есть инструмент мирной деоккупации. Кремль нужно просто задушить международным давлением.

И всё это не просто слова. Ведь Украина, после подписания декларации Крымской платформы, может требовать выполнения ее положений уже от стран-подписантов. Для этого в Киеве, а также в каждой стране, которая подписалась под декларацией, будет создан специальный офис и назначен ответственный чиновник для дальнейшей координации действий против России.

Больше об этом Офисы Крымской платформы будут не только в Украине, – Зеленский

Такая консолидация мирового сообщества вокруг непризнания оккупации Крыма далась Украине не легко. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, приходилось бороться за каждый пункт итоговой декларации.

Ведь многие страны упирались в вопрос новых санкций против России. Не все готовы идти на ухудшение отношений с Москвой. К тому же в российском МИДе еще до проведения саммита стали истерично запугивать всех, кто подпишется под декларацией Крымской платформы.

Результаты Крымского саммита – это игра вдолгую

Конечно, надеяться на то, что уже завтра весь мир вдруг начнет отстаивать украинский Крым, а Кремль сдастся – не стоит. Конечно, результаты саммита – это игра вдолгую. Как минимум Крымская платформа будет нарушать комфорт российского руководства, которое считает, что раз Запад не хочет касаться темы Крыма, то это значит, что с течением времени он признает его принадлежность России де-факто.

Но саммит показал, что минимум 46 стран не дадут покоя Кремлю и постоянно будут напоминать ему, что Россия преступник и точно понесет за это наказание. И лучшей оценкой инициативы президента Зеленского стало желчное заявления главы российского МИД Сергея Лаврова.