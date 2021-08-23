США заверили, что сохранят санкции, пока Россия не прекратит оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе. Об этом заявила министр энергетики Дженнифер Гранголм 23 августа.

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Штаты пообещали поддержку в реформах и в борьбе с агрессией России

Дженнифер Гранголм заверила, что обращается "от имени президента Байдена".

Я хочу в очередной раз заверить Украину в нашей поддержке ее усилий в продвижении реформ, достижении евроатлантических стремлений и обеспечении лучшего будущего для всех украинцев. Это включает борьбу с коррупцией и более широкую борьбу с агрессией России,

– сказала Гранголм.

Она также добавила, что "партнерство укрепится еще больше на следующей неделе, когда наши президенты встретятся в Вашингтоне".

С 2014 года мы предоставили Украине около 4,9 миллиарда долларов помощи, – Гранголм

Министр рассказала, что с 2014 года Штаты предоставили Украине около 4,9 миллиарда долларов помощи в сфере обороны и развития. Также заверила, что поддержка будет ощутимой и значительной. Отдельно:

в помощи в сфере обороны ВСУ, включая летальное оборонительное оружие, в котором Украина нуждается для защиты от России;

в дипломатической сфере для прекращения конфликта на востоке Украины.

Мы сохраним санкции в отношении России, пока она не прекратит оккупацию Крыма и агрессию на востоке Украины,

– заверила министр.

Она подчеркнула, что Россия должна:

выполнять свои обязательства согласно Минским соглашениям;

работать над прекращением конфликта;

нести ответственность за свою агрессию.

Дженнифер Гранголм добавила, что Штаты будут поддерживать Крымскую платформу, "следуя укоренившейся позиции, что Крым – это Украина и всегда будет Украиной".

Обратите внимание! Министр на саммите Крымской платформы заверила, что Штаты хотят поставить Россию на ее место и добиться прекращения ее вмешательства на востоке Украины и в Крыму.

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