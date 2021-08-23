В Киеве стартовал саммит Крымской платформы: онлайн-трансляция​

Участие в саммите примут главы международных делегаций. Итоги саммита планируют внести в Крымскую декларацию.
Важно Уже 40 стран примут участие в Крымской платформе
Саммит состоит из 4 тематических панелей. Среди них:
- о непризнании попытки аннексии Крыма,
- о милитаризации Азово-Черноморского региона,
- о путях реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие,
- о восстановлении прав крымскотатарского народа.
Ранее на парламентском уровне создали в Верховной Раде межфракционное объединение "Крымская платформа". В него вошли представители почти всех фракций.
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Что известно о Крымске платформе
Создание Крымской платформы еще в сентябре 2020 года анонсировал Владимир Зеленский. Цель инициативы – объединить силы по деоккупации Крыма. В Украине раздумывают над тем, чтобы "припарковать" Крымскую платформу в рамках Организации Объединенных Наций. Ведь проводить мероприятие ежегодно нет возможности.
Как известно, платформа будет работать в четырех измерениях:
- для глав государств,
- для руководителей министерств иностранных дел,
- для парламентариев,
- на экспертном уровне.
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