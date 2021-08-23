Декларация будет открытой для всех государств, которые захотят присоединиться. Украинский лидер подчеркнул, что в документе подана однозначная оценка незаконным и агрессивным действиям России.
Заметьте В Киеве состоялся саммит Крымской платформы: заявления участников мероприятия
Кроме того, Зеленский отметил: декларация подтверждает готовность стран придерживаться политики непризнания попытки аннексии Крыма вплоть до момента деоккупации полуострова.
Вопрос Крыма не должен исчезнуть с международной повестки дня еще на 7 лет,
– подчеркнул Зеленский.
Участникам саммита украинский лидер предложил сосредоточиться на практической работе и координации усилий по конкретным вопросам.
Декларация участников саммита Крымской платформы / Фото Анны Брыковой, 24 канал
Зеленский хочет сосредоточиться на таких вопросах:
- ужесточение санкций;
- защита прав людей на территории оккупированного полуострова;
- преодоление экологических и экономических последствий российской оккупации;
- обеспечение свободы навигации в Черном и Азовском морях.
Сначала партнеры негативно относились к идее саммита
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался, что сначала страны – партнеры Украины – даже слышать ничего не хотели о Крымской платформе. Они называли ее попыткой дублировать усилия. Кроме того, возникал вопрос, какую выгоду даст участие в саммите.
- В то же время Украине удалось реализовать свое масштабное мероприятие. Постепенно из статуса жертвы страна переходит в спасители.