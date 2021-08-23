Декларация будет открытой для всех государств, которые захотят присоединиться. Украинский лидер подчеркнул, что в документе подана однозначная оценка незаконным и агрессивным действиям России.

Заметьте В Киеве состоялся саммит Крымской платформы: заявления участников мероприятия

Кроме того, Зеленский отметил: декларация подтверждает готовность стран придерживаться политики непризнания попытки аннексии Крыма вплоть до момента деоккупации полуострова.

Вопрос Крыма не должен исчезнуть с международной повестки дня еще на 7 лет,

– подчеркнул Зеленский.

Участникам саммита украинский лидер предложил сосредоточиться на практической работе и координации усилий по конкретным вопросам.

Декларация участников саммита Крымской платформы / Фото Анны Брыковой, 24 канал

Зеленский хочет сосредоточиться на таких вопросах:

ужесточение санкций;

защита прав людей на территории оккупированного полуострова;

преодоление экологических и экономических последствий российской оккупации;

обеспечение свободы навигации в Черном и Азовском морях.

Заметьте! Первый саммит Крымской платформы состоялся в Киеве 23 августа. Участие в нем приняли представители более 40 стран мира. Зеленский спрогнозировал – последний саммит может состояться в Ялте.

Сначала партнеры негативно относились к идее саммита