Декларация будет открытой для всех государств, которые захотят присоединиться. Украинский лидер подчеркнул, что в документе подана однозначная оценка незаконным и агрессивным действиям России.

Заметьте В Киеве состоялся саммит Крымской платформы: заявления участников мероприятия

Кроме того, Зеленский отметил: декларация подтверждает готовность стран придерживаться политики непризнания попытки аннексии Крыма вплоть до момента деоккупации полуострова.

Вопрос Крыма не должен исчезнуть с международной повестки дня еще на 7 лет,
– подчеркнул Зеленский.

Участникам саммита украинский лидер предложил сосредоточиться на практической работе и координации усилий по конкретным вопросам.

Декларация участников саммита Крымской платформы / Фото Анны Брыковой, 24 канал

Зеленский хочет сосредоточиться на таких вопросах:

  • ужесточение санкций;
  • защита прав людей на территории оккупированного полуострова;
  • преодоление экологических и экономических последствий российской оккупации;
  • обеспечение свободы навигации в Черном и Азовском морях.

Сначала партнеры негативно относились к идее саммита

  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался, что сначала страны – партнеры Украины – даже слышать ничего не хотели о Крымской платформе. Они называли ее попыткой дублировать усилия. Кроме того, возникал вопрос, какую выгоду даст участие в саммите.
  • В то же время Украине удалось реализовать свое масштабное мероприятие. Постепенно из статуса жертвы страна переходит в спасители.