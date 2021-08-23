Декларація буде відкритою для усіх держав, які захочуть долучитися. Український лідер наголосив, що у документі подана однозначна оцінка незаконним та агресивним діям Росії.
Зауважте У Києві відбувся саміт Кримської платформи: заяви учасників заходу
Окрім того, Зеленський зауважив: декларація підтверджує готовність країн дотримуватися політики невизнання спроби анексії Криму аж до моменту деокупації півострова.
Питання Криму не має зникнути з міжнародного порядку денного ще на 7 років,
– наголосив Зеленський.
Учасникам саміту український лідер запропонував зосередитися на практичній роботі та координації зусиль з конкретних питань.
Декларація учасників саміту Кримської платформи / Фото Анни Брикової, 24 канал
Зеленський хоче зосередитися на таких питаннях:
- посилення санкцій;
- захист прав людей на території окупованого півострова;
- подолання екологічних та економічних наслідків російської окупації;
- забезпечення свободи навігації в Чорному та Азовському морях.
Спершу партнери негативно ставилися до ідеї саміту
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба зізнався, що спершу країни – партнери України – навіть чути нічого не хотіли про Кримську платформу. Вони називали її спробою дублювати зусилля. Окрім того, виникало питання, яку вигоду дасть участь у саміті.
- Водночас Україні вдалося реалізувати свій масштабний захід. Поступово зі статусу жертви країна переходить у рятівники.