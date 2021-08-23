Декларація буде відкритою для усіх держав, які захочуть долучитися. Український лідер наголосив, що у документі подана однозначна оцінка незаконним та агресивним діям Росії.

Зауважте У Києві відбувся саміт Кримської платформи: заяви учасників заходу

Окрім того, Зеленський зауважив: декларація підтверджує готовність країн дотримуватися політики невизнання спроби анексії Криму аж до моменту деокупації півострова.

Питання Криму не має зникнути з міжнародного порядку денного ще на 7 років,

– наголосив Зеленський.

Учасникам саміту український лідер запропонував зосередитися на практичній роботі та координації зусиль з конкретних питань.

Декларація учасників саміту Кримської платформи / Фото Анни Брикової, 24 канал

Зеленський хоче зосередитися на таких питаннях:

посилення санкцій;

захист прав людей на території окупованого півострова;

подолання екологічних та економічних наслідків російської окупації;

забезпечення свободи навігації в Чорному та Азовському морях.

Зауважте! Перший саміт Кримської платформи відбувся у Києві 23 серпня. Участь у ньому взяли представники понад 40 країну світу. Зеленський спрогнозував – останній саміт може відбутися у Ялті.

Спершу партнери негативно ставилися до ідеї саміту