Скептицизм переріс у захоплення

Крим – це рестарт міжнародної суб'єктності України. Про це міністр закордонних справ заявив у інтерв'ю.

До теми У Києві проходить саміт Кримської платформи: заяви учасників заходу

Коли Україна вперше почала говорити про Кримську платформу з партнерами, то країни спочатку не хотіли навіть нічого слухати про ідею саміту.

Перша реакція на Кримську платформу: "Навіщо дублювати зусилля? До чого це приведе? А які ваші цілі? А навіщо це нам? А поясніть, у чому наша вигода",

– розповів Кулеба.

Він додав: "Це дипломатична магія, коли починаєш з цього, а потім ці самі люди на фінішній прямій тобі кажуть: "Клас, круто, ми готові, давайте ми ще ось це зробимо".

Ми переходимо від статусу жертви до рятівника, – Кулеба

За словами Кулеби, це й означає бути гравцем. Україна 7 років розповіла партнерам, як їй погано та як її образили. Однак тепер ми переходимо від статусу жертви до статусу рятівника.

Коротко про Кримську платформу