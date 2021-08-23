Скептицизм переріс у захоплення
Крим – це рестарт міжнародної суб'єктності України. Про це міністр закордонних справ заявив у інтерв'ю.
До теми У Києві проходить саміт Кримської платформи: заяви учасників заходу
Коли Україна вперше почала говорити про Кримську платформу з партнерами, то країни спочатку не хотіли навіть нічого слухати про ідею саміту.
Перша реакція на Кримську платформу: "Навіщо дублювати зусилля? До чого це приведе? А які ваші цілі? А навіщо це нам? А поясніть, у чому наша вигода",
– розповів Кулеба.
Він додав: "Це дипломатична магія, коли починаєш з цього, а потім ці самі люди на фінішній прямій тобі кажуть: "Клас, круто, ми готові, давайте ми ще ось це зробимо".
Ми переходимо від статусу жертви до рятівника, – Кулеба
За словами Кулеби, це й означає бути гравцем. Україна 7 років розповіла партнерам, як їй погано та як її образили. Однак тепер ми переходимо від статусу жертви до статусу рятівника.
Коротко про Кримську платформу
- Саміт відбувся 23 серпня у Києві. На нього приїхали чиновники найвищих рангів з понад 40 країн світу.
- Кримська платформа – перший міжнародний майданчик для обговорення деокупації та реінтеграції Криму.
- Росія вже відреагувала на проведення саміту. Речник президента Дмитро Пєсков назвав це "недружнім та антиросійським заходом"