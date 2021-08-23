Участь у саміті візьмуть глави міжнародних делегацій. Підсумки саміту планують внести до Кримської декларації.

Важливо Уже 40 країн візьмуть участь у Кримській платформі

Саміт складається з 4 тематичних панелей. Серед них:

  • про невизнання спроби анексії Криму,
  • про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону,
  • про шляхи реінтеграції Криму через права людини та сталий розвиток,
  • про відновлення прав кримськотатарського народу.

Раніше на парламентському рівні створили у Верховній Раді міжфракційне об'єднання "Кримська платформа". До нього увійшли представники майже всіх фракцій.

У Києві стартував саміт Кримської платформи: онлайн-трансляція


Що відомо про Кримську платформу

Створення Кримської платформи ще у вересні 2020 року анонсував Володимир Зеленський. Мета ініціативи – об'єднати сили щодо деокупації Криму. В Україні роздумують над тим, аби "припаркувати" Кримську платформу в межах Організації Об'єднаних Націй. Адже проводити захід щорічно немає можливості.

Як відомо, платформа працюватиме в чотирьох вимірах:

  • для глав держав,
  • для очільників міністерств закордонних справ,
  • для парламентарів,
  • на експертному рівні.

До теми Офіси Кримської платформи будуть не тільки в Україні, – Зеленський