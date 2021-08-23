Участь у саміті візьмуть глави міжнародних делегацій. Підсумки саміту планують внести до Кримської декларації.

Важливо Уже 40 країн візьмуть участь у Кримській платформі

Саміт складається з 4 тематичних панелей. Серед них:

про невизнання спроби анексії Криму,

про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону,

про шляхи реінтеграції Криму через права людини та сталий розвиток,

про відновлення прав кримськотатарського народу.

Раніше на парламентському рівні створили у Верховній Раді міжфракційне об'єднання "Кримська платформа". До нього увійшли представники майже всіх фракцій.

У Києві стартував саміт Кримської платформи: онлайн-трансляція



Що відомо про Кримську платформу

Створення Кримської платформи ще у вересні 2020 року анонсував Володимир Зеленський. Мета ініціативи – об'єднати сили щодо деокупації Криму. В Україні роздумують над тим, аби "припаркувати" Кримську платформу в межах Організації Об'єднаних Націй. Адже проводити захід щорічно немає можливості.

Як відомо, платформа працюватиме в чотирьох вимірах:

для глав держав,

для очільників міністерств закордонних справ,

для парламентарів,

на експертному рівні.

До теми Офіси Кримської платформи будуть не тільки в Україні, – Зеленський