Офіси Кримської платформи працюватимуть і в низці інших держав. Про це глава держави розповів в інтерв'ю одному з українських телеканалів.

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Зеленський: Кримська платформа буде існувати не лише в Києві

Він підкреслив, що головне представництво буде розміщено саме в столиці України. Втім для розв'язання питання окупації півострову інші філіали працюватимуть за межами нашої держави.

Кримська платформа існуватиме не тільки в Києві. У Києві буде центральний офіс, а в багатьох країнах, де є підписанти – там будуть відкриватися різні напрями, пов'язані з деокупацією Криму,

– повідомив Зеленський.

Президент пригадав, що ідея створення такого майданчика виникла після зустрічі членів "нормандської четвірки" у грудні 2019 року. Тоді учасникам зустрічі було запропоновано не порушувати тему Криму.

"Я запитав: "А де це питання піднімається?". І ООН, і Євросоюз завжди підтримують Україну – це правда. А де предметно обговорюється питання мілітаризації, деокупації Криму, всі проблемні гуманітарні, соціальні питання тощо? Чи є такий майданчик? Такого майданчика немає", – зазначив він.

Саме так з'явилася ініціатива створення об'єднаного офісу, який існуватиме під назвою "Кримська платформа". Глава держави вважає, що декларацію за результатами саміту мають підписати 45 країн. Але відповідний документ є відкритим, тому інші держави також матимуть змогу приєднатися.

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