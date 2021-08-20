Країна прийняла таке рішення під тиском Росії. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

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Росія перешкоджає Кримській платформі. За словами Данілова, це з'ясувала наша розвідка.

Повірте, Росія працює по всьому світу, щоб перешкодити Україні провести такий захід. Я можу констатувати, що є принаймні одна країна, яка під тиском Російської Федерації в останній момент відмовилася,

– розповів політик.

Однак Данілов не уточнив, про яку країну мовиться.

Що треба знати про Кримську платформу