Страна приняла такое решение под давлением России. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Государство-агрессор хочет помешать проведению мероприятия

Россия препятствует Крымской платформе. По словам Данилова, это выяснила наша разведка.

Поверьте, Россия работает по всему миру, чтобы помешать Украине провести такое мероприятие. Я могу констатировать, что есть по крайней мере одна страна, которая под давлением Российской Федерации в момент отказалась,
– рассказал политик.

Однако Данилов не уточнил, о какой стране идет речь.

Что надо знать о Крымской платформе

  • Крымская платформа – это дипломатическая инициатива, которая должна объединить силы вокруг деоккупации полуострова.
  • Создание Крымской платформы осенью 2020 года анонсировал Владимир Зеленский.
  • Первый саммит платформы проведут накануне Дня Независимости, 23 августа. Он будет состоять из 4 тематических панелей.
  • Участие должны принять более 40 государств. К слову, 14 стран будут представлены на уровне глав государств: Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Словения, Финляндия.
  • В дальнейшем Крымская платформа будет действовать постоянно, ее офис будет в Киеве.