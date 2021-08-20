Секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга подробно рассказал об итогах собрания в Киеве. По его словам, на повестке дня было несколько вопросов.

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Какие результаты заседания СНБО

На заседании говорили о введении национальной системы устойчивости. Документ утверждает концепцию, как реагировать на критические ситуации. Подняли тему продления стратегических документов оборонного планирования. Третий вопрос был тайным – о развитии ракетного вооружения до 2031 года. Данилов отметил, что эта тема вызвала жаркие дискуссии. Он добавил, что за 10 лет на развитие должны потратить более 200 млрд гривен. Засекретили также вопросы развития военно-морских сил. Данилов рассказал, что дополнительно будут просить у правительства и Рады 960 миллионов для развития украинского флота.

Наложили новые санкции

СНБО рассмотрел санкции в отношении так называемых "судей" и чиновников оккупированного Крыма, а также в отношении оккупационных СМИ. Перечень обнародуют позже.

Ограничения ввели в отношении нардепа Андрея Деркача и круга лиц, которые ранее попали под ограничения США.

и круга лиц, которые ранее попали под ограничения США. Санкции применили против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы, пропагандистов Ольги и Анатолия Шария.

пропагандистов Под ограничения попали также Галина Сонцева, Алла Бондаренко, Любовь Лукашина. Кроме того, санкции применили против медийных ресурсов Гужвы: ООО Ласмак, ООО Маджери и "Смарт Медиа сеть".

Санкции ввели против главаря пророссийских боевиков на Донбассе Дениса Пушилина. Они будут касаться информационных ресурсов, которые боевик регистрирует на оккупированных территориях.

"Черкассы Азот" вернут государству

Предприятие "Черкассы Азот" решили вернуть в государственную собственность. Данилов отметил, что ранее государство потеряло его незаконно, в частности, путем мошеннических манипуляций.

Заметим, декабре 2012 года "Черкассыгаз" сообщило, что пакет акций предприятия, принадлежащего "Нафтогазу", сократился с 51% до 9,97%. Однако правительство не принимало решения о приватизации госпакета акций.

Тогда выяснили, что в число владельцев газовой компании вошло ООО "Ласфано Украина", которое является соучредителем ООО "Финансовая компания "Солнечный город". Советник компании Сергей Матвийчук возглавлял наблюдательный совет "Надра Банка". Важно, что крупнейшим бенефициаром банка был Дмитрий Фирташ.

СНБО поручил восстановить усадьбу Барбана в Киеве

Решили восстановить разрушенную усадьбу 19 века титулярного советника Александра Барбана в Киеве. Кроме того, проверят, законно ли она была снесена.

Это решение СНБО касается различных уровней полиции, КГГА, правительства и местных властей по другим регионам Украины.

Также поручено подготовить аудит всех архитектурных ценностей на территории Украины.

Почему на заседание приглашали Кличко

Мэра Киева Виталия Кличко пригласили посетить заседание СНБО. Его звали, чтобы обсудить "развал архитектурного наследия Киева". Говорится именно о сносе усадьбы Барбана.

Рассматривали ли устранение Кличко

Кстати, Данилов отметил, что СНБО не может рассматривать отстранение от должности Кличко. Рада не имеет таких полномочий. Отстранить его может только Кабмин.

Перед тем СМИ писали, что на заседании СНБО, вероятно, рассмотрят этот вопрос.

Дали поручение касательно долгов МАУ

Правительству поручили в течение месяца принять меры по обеспечению бесперебойной работы авиационной отрасли.

Должны утвердить план действий по минимизации рисков роста дебиторской задолженности ГП "Обслуживание воздушного движения Украины" и ГП "Международный аэропорт "Борисполь" из-за невыполнения МАУ обязательств.

Также должны недопустить внезапное прекращение внешнего и внутреннего сообщения МАУ в результате неудовлетворительного финансового состояния.

Предыдущие заседания СНБО: что известно

СНБО 18 июня внедрила санкции против олигархов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа, а также против киберпреступников. Тогда также утвердили Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины.

После этого заседание состоялось 23 июня, поводом стала угроза распространения в Украине нового штамма коронавируса – Дельта.

Совет национальной безопасности и обороны собрался в пятницу, 16 июля. Обсудили вопросы санкционной политики, создание системы мониторинга за олигархами и усиления карантина в Украине.

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